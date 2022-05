Un dels grans projectes que finançarà el PERTE per a la indústria dels semiconductors ja té nom. Intel va oficialitzar ahir que obrirà un laboratori de disseny de microxips al Barcelona Supercomputing Center (BSC), un projecte que suposarà una inversió de 400 milions d’euros repartida en deu anys i que es compartirà a parts iguals amb el Govern. Així, tant la tecnològica nord-americana com l’Estat invertiran 200 milions cada una, amb l’objectiu d’incidir en la meta de la companyia: «Crear un ecosistema d’innovació europeu robust per al futur de la computació», va sintetitzar a Twitter el conseller delegat d’Intel, Pat Gelsinger.

Al laboratori treballaran entre 250 i 300 persones que es dedicaran a dissenyar xips per a tota mena d’indústries. La idea, tal com va avançar la mateixa empresa al març quan va parlar per primera vegada d’aquest projecte, és reforçar la seva aposta per la computació a zetaescala, una tecnologia molt més potent que l’actual.

«Durant l’última dècada, el Barcelona Supercomputing Center i Intel han col·laborat en l’arquitectura a exaescala: ara estan desenvolupant l’arquitectura a zetaescala per a la pròxima dècada», apuntava la companyia en un comunicat. Allà explicava també que el seu pla era invertir 80.000 milions d’euros en la Unió Europea durant els pròxims deu anys per cobrir tota la cadena de valor de la indústria dels semiconductors. Des de la investigació i el desenvolupament, fins a la fabricació.

No obstant, segons explica a l’Agència Efe el director del BSC, Mateo Valero, el projecte concret d’obrir aquest centre a Barcelona es va acabar de cuinar ahir en una reunió a Davos (Suïssa) entre Gelsinger i el president del Govern, Pedro Sánchez.

Aquest últim va agrair a la tecnològica també a través de Twitter haver elegit Espanya per «al laboratori pioner de processadors RISC-V» a Barcelona, a més el mateix dia que s’aprovava el Projecte Estratègic per a la Recuperació i la Transformació Econòmica (PERTE) específic per a aquesta indústria. Amb aquest paquet d’uns 12.000 milions d’euros en total, completava Sánchez, «aspirem a crear un ecosistema sòlid per al futur de la computació a Europa i atraure grans inversions en semiconductors».

Feina d’alt nivell

La d’Intel sembla que serà la primera. «Ens aliem amb la millor empresa de disseny de xips del món per crear llocs de treball d’alt nivell a Espanya, que gastaran els seus diners aquí i pagaran també aquí els seus impostos –sintetitza Valero–. I tot és un tema pioner a nivell mundial: és una aventura que val la pena viure».

El directiu assegura, en aquest sentit, que aquest acord demostra que els fons europeus ajuden a atraure inversió privada, i que aquest laboratori redundarà que part d’aquesta inversió es dediqui a una o dues fàbriques per al sector de la supercomputació i els semiconductors. I, de fet, aquest és precisament un dels principals objectius del PERTE que va aprovar ahir el Consell de Ministres.