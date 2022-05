L’oferta pública d’ocupació de 44.787 places aprovada ahir en Consell de Ministres es divideix en tres cossos administratius i dins d’aquests cossos hi ha unes places per a l’ingrés lliure i altres per a la promoció interna. Les divisions són: Administració General de l’Estat (30.163 places), Cossos i Forces de Seguretat (4.992 places), Administració de Justícia: 7.682 places.

En el primer dels grups, la majoria de les places seran d’ingrés lliure. Concretament un total de 15.800 llocs de feina, mentre que per a la promoció interna s’assignaran un total de 9.591 places i per a l’estabilització d’interins es publicitaran unes altres 4.692 places. Aquest reforç anirà destinat a reforçar les plantilles d’organismes com la Tresoreria de la Seguretat Social (1.150 ocupacions addicionals), el SEPE, l’Agència Tributària (1.836 places) o els ens ministerials. En l’Oferta d’Ocupació Pública de 2022 hi ha 3.267 places STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), xifra que suposa un 19,42% de l’oferta de lliure accés. Els organismes de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tindran un ingrés lliure de 4.342 ocupacions, a més de 650 places més de promoció interna. En Administració de Justícia, un total de 945 seran d’ingrés lliure, uns altres 792 de promoció interna i un total de 5.945 per a l’estabilització d’interins.