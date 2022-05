Després d'unes setmanes amb el preu dels carburants una mica estable, els preus han tornat a augmentar i actualment se situen de nou, propers als seus màxims. El preu calculat a partir de les dades més d'11.400 estacions de servei a l'estat espanyol en vigor el 23 de maig marca que la benzina batria un nou rècord amb un preu d'1,94 euros el litre, mentre que el gasoil se situaria en el tercer preu més alt de la història amb 1,867 euros, sense aplicar el descompte de 20 cèntims aprovat pel govern per pal·liar els efectes de la pujada de preus.

A causa d'aquesta pujada, cada cop són més els consumidors que comparen les diverses estacions de servei o gasolineres per acabar trobant aquella que ofereix el carburant amb el millor preu. En els últims anys s'ha produït una expansió considerable de les estacions de servei 'low cost', on els usuaris han de subministrar-se ells mateixos el carburant després de passar per un caixer automàtic. L'estalvi entre aquestes gasolineres barates i les estacions de servei tradicionals pot superar els 10 euros per dipòsit.

Aquestes són les gasolineres més barates de les comarques gironines: