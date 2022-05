La despesa amb targeta a Girona és un 50% superior que abans de la pandèmia

La despesa amb targeta de crèdit o dèbit a Girona és actualment un 50% més elevada que el 2019, just abans de la pandèmia. Així ho indica un estudi de BBVA Research sobre la situació econòmica a Catalunya. Les dades del banc demostren que la província lidera els increments del pagament telemàtic sorgits després de la Covid. La dada fa referència concretament a la «despesa presencial amb targetes emeses per entitats espanyoles», i revela que l’ús de crèdit i dèbit per fer pagaments ja va incrementar-se al llarg de 2021, tot i les restriccions encara vigents en restabliments comercials per les diverses onades del coronavirus. La gràfica mostra un 2021 que va iniciar-se amb un nivell de despesa similar al de 2020, i que de mica en mica es va anar incrementant. El 2022 va començar amb un 50% més de despesa, que va baixar lleugerament al febrer, però que a partir del març s’ha disparat. BBVA atribueix la crescuda principalment a la recuperació del turisme i a l’efecte de la primera setmana santa sense restriccions dels darrers dos anys.

«L’aixecament de les restriccions a principis d’any afavoreix l’avenç del sector turístic i, en particular, del turisme intern que hauria impulsat el consum. Així, la primera Setmana Santa sense restriccions després de la pandèmia ha permès una acceleració important de la despesa fora de la província de residència», apunta l’estudi. En aquesta línia, concreta que la despesa de visitants d’altres províncies catalanes a Girona també hauria superat el nivell previ a la crisi en més d’un 40%. L’informe de BBVA Research indica que la despesa associada a activitats socials va accelerar-se durant la Setmana Santa passada al conjunt de Catalunya tot i la incertesa econòmica per l’alça de preus i les conseqüències de la guerra d’Ucraïna. Els bars i restaurants lideren la recuperació perduda per la sisena onada de la Covid, seguits per altres establiments d’oci, allotjaments, transport, bellesa i benestar i moda. Acceleració de l’activitat Així mateix, BBVA destaca que el mercat laboral hauria estat afavorit per l’acceleració de l’activitat. Segons les últimes dades disponibles, l’ocupació mostra més dinamisme a les zones més turístiques, mentre que a la ciutat de Barcelona i el seu entorn es veu limitat perquè els fluxos de visitants estan arribant amb retard. Tot i així, l’economia catalana ja hauria recuperat el nivell d’afiliació a la Seguretat Social previ a la crisi. A més, el banc assegura que els canvis en la legislació laboral «estan permetent reemplaçar part dels contractes temporals per indefinits o fixos discontinus, cosa que podria actuar de suport per al mercat laboral català». Catalunya reduirà l'any que ve la seva taxa d'atur fins a nivells de 2007, segons el BBVA Catalunya reduirà la seva taxa d’atur fins a acabar l’exercici en el 8,5% l’any que ve, des del 10,6% d’aquest exercici, la més baixa des de 2007, segons les previsions de BBVA. Aquesta és una de les estimacions de l’informe de BBVA Research relatius al primer semestre de 2022, presentat ahir per l’economista cap de l’entitat, Miguel Cardoso i el responsable territorial, José Ballester. Malgrat les incerteses per la guerra d’Ucraïna i els increments de preus i la falta de subministraments, l’entitat estima que el creixement enguany a Catalunya serà del 4,2%, respecte al 5,2% de 2021; i del 3,5% l’any que ve, la qual cosa suposaria recuperar el nivell de producte interior brut (PIB) de 2019 a finals del 2023. El Govern preveu un creixement del 4,9% enguany i, en canvi, del 2,9% l’any que ve. L’alça del PIB català serà inferior a la mitjana espanyola el 2022 pel major pes de la indústria, que es veu més afectada pels increments de costos i interrupcions en les cadenes de subministrament, però la superarà el 2023. AGUSTÍ SALA. BARCELONA