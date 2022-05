La càrnia gironina Espuña s'impulsa al mercat nord-americà i aquest any preveu doblar la facturació als Estats Units i el Canadà, assolint-hi els 20 milions d'euros. De fet, aquests són ara els dos mercats insígnia del seu pla d'internacionalització. Espuña, que aquest any celebra el 75è aniversari, va començar a exportar durant els anys 90 i actualment té presència a 45 països. L'any passat, el 45% de la seva facturació (en concret, 38,4 milions d'euros) va venir de l'exterior. La càrnia, amb seu a Olot i 100% familiar, també ha intensificat les accions per ser més sostenible. L'any passat va reduir l'ús de plàstic en 200 tones, va reduir un 8% el consum energètic i va augmentar en un 12% l'estalvi d'aigua. Espuña va facturar 85,4 milions d'euros el 2021.

Fundada el 1947 a Olot, Espuña se centra a produir embotits i xarcuteria. El seu producte estrella és el pernil salat, però la seva cartera també inclou pernil dolç, xoriç, mortadel·la, snacks i tapes. A més, distribueix també a l'hostaleria i té una gamma de plats refrigerats (pizzes i pollastre) i hamburgueses veganes. A principis dels anys 90, l'empresa familiar va engegar un pla d'internacionalització. Actualment, té presència a més de 45 països d'arreu del globus i les exportacions ja representen el 45% de la seva xifra de negoci. L'any passat, Espuña va facturar 38,4 milions d'euros procedents dels mercats exteriors.

Entre els principals destins s'hi troben França, Portugal, el Regne Unit o Alemanya. I sobretot, el mercat nord-americà, que la càrnia considera «prioritari» dins el seu procés d'internacionalització. De fet, Espuña s'ha impulsat als Estats Units i el Canadà, on aquest any espera doblar facturació i arribar a assolir els 20 milions d'euros. «Durant aquests 75 anys hem treballat la innovació i la sostenibilitat, per unir la tradició amb la modernitat», explica Esteve Espuña, que el 2019 va assumir la direcció general de l'empresa. Substituïa el seu pare, Xavier Espuña, que l'havia comandada des del 1975. «Hem consolidat el nostre llegat i ens projectem cap a un futur on el creixement implica augmentar les exportacions, amb un focus especial al mercat nord-americà amb els Estats Units i el Canadà com a països prioritaris», explica.

Actualment, la companyia gironina té 40 treballadors en aquests dos països. I aquest 2022, ha entrat a formar part de la cadena de distribució de Walmart (l'empresa minorista més gran del món). Espuña va començar a expandir-se a Amèrica del Nord el 2016, amb la filial canadenca i la compra de la companyia Pata Negra Jam SL. Gràcies a aquesta operació, la càrnia olotina va poder començar a exportar als Estats Units (incorporant referències pròpies a la cartera de productes de la filial americana). Des d'aleshores, la seva gamma ha crescut més d'un 50% i ja arriba a les 150 referències (sobretot, pernil salat, embotits i llescats). Les principals regions on té presència són North East, South East i Texas.

Quatre filials

Actualment, Espuña té quatre filials pròpies als Estats Units, el Canadà, França i Alemanya. L'any passat, la càrnia olotina va incrementar un 6,3% les seves vendes a l'exterior. Segons explica Esteve Espuña, «la inauguració de la planta de producció a la Pobla de Lillet l'any 2015 va marcar un punt d'inflexió en el procés d'expansió internacional, perquè garantia la producció de la gamma de tapes, estratègica als mercats exteriors». A això, s'hi va afegir la certificació USDA per a tota la factoria, que autoritzava Espuña a exportar productes addicionals al mercat americà, ampliant-ne així la capacitat productiva.

200 tones menys de plàstic

En paral·lel, la càrnia olotina també ha engegat un pla per promoure l'economia circular. L'any 2020 va crear el comitè de Sostenibilitat, que ha impulsat accions per reduir l'ús de plàstics i ser més eficients. L'any passat, la companyia va aconseguir reduir 200 tones de plàstic, abaixar un 8% el consum energètic i augmentar en un 12% l'estalvi d'aigua. «La sostenibilitat és una premissa innegociable als plans de futur d'Espuña», concreta Esteve Espuña. «Entre altres projectes, estem treballant per dissenyar envasos més petits i estem fomentant la introducció de cartró en el disseny i producció dels packagings per reduir el consum de plàstics, tant d'un sol ús com reciclat», conclou.

