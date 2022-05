Un dels grans projectes que finançarà el PERTE de la indústria dels semiconductors ja té nom. Intel va oficialitzar dimarts que obrirà un laboratori de disseny de microxips al Barcelona Supercomputing Center (BSC), un projecte que suposarà una inversió de 400 milions d’euros repartida en deu anys i que es compartirà a parts iguals amb el Govern. Així, tant la tecnològica nord-americana com l’Estat invertiran 200 milions cadascuna, amb l’objectiu d’incidir en la meta de la companyia: «Crear un ecosistema d’innovació europeu robust per al futur de la computació», va sintetitzar a Twitter el conseller delegat d’Intel, Pat Gelsinger. Al laboratori treballaran entre 250 i 300 persones que es dedicaran a dissenyar xips per a tota mena d’indústries. La idea, tal com va avançar la pròpia empresa al març quan va parlar per primera vegada d’aquest projecte, és reforçar la seva aposta per la computació.