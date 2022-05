La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, va advocar ahir per avançar en la compra centralitzada de productes estratègics -com l’energia, uns certs minerals o altres productes bàsics- a la Unió Europea, com a mecanisme per a contribuir a frenar la inflació i preservar el creixement econòmic. També va defensar l’objectiu de conformar fons de pensions, d’àmbit europeu, amb forta capacitat inversora, com a instrument per a avançar en l’autonomia estratègica de la Unió Europea. Lagarde va participar ahir en una important taula de debat en el Fòrum Econòmic Mundial, que celebra la seva 51è edició a Davos. Sota el lema, entre interrogants, «Unitat Europea en un món desordenat?», en la taula de debat també han pres part els primers ministres d’Holanda, Mark Rutte; d’Irlanda, Micheál Martin i d’Eslovàquia, Eduard Heger, així com la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola.

«Quan veig a dirigents europeus que parlen de polítiques comunes de compra de minerals, d’energia, penso que és una decisió fantàstica. Podem abordar accions conjuntes a l’hora de fer les nostres compres» va dir Lagarde, en la qualitat de guardiana de l’estabilitat de preus que li confereix el seu càrrec de presidenta del BCE.