Naturgy afronta els desafiaments globals entorn de la transició energètica a través d’una estratègia transformadora i un model de negoci sostenible i resilient que contribueixi al desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament d’energia competitiva, segura i amb el màxim respecte al medi ambient. Lluitar contra la crisi climàtica és el gran repte del segle XXI i, per abordar-lo, més enllà d’un canvi en la mentalitat de la societat, és indispensable aconseguir el compromís de les grans empreses i una transformació efectiva del sector energètic.

Així ho concep la multinacional energètica en el seu Pla de Sostenibilitat 21-25, on es defineixen sis palanques amb 21 línies d’acció i 74 objectius compromesos i alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El medi ambient

El seu primer gran compromís a l’hora d’afrontar aquesta transformació recau directament sobre el medi ambient. Tal com estableix el seu Pla de Sostenibilitat, la companyia pretén arribar a la neutralitat en carboni com molt tard el 2050, reduint el total de les emissions GEI (Gasos amb Efecte Hivernacle), d’acord amb l’establert en l’Acord de París (2016). Per a això, Naturgy focalitzarà la seva inversió en activitats afins a aquesta meta, com són els projectes de generació renovable (amb l’objectiu d’abastar una potència instal·lada pròxima al 60% el 2025), la promoció de nous projectes d’injecció de gasos renovables a les xarxes de gas, o l’establiment de xarxes de distribució d’energia intel·ligents i adaptades.

A més de reduir els seus impactes sobre l’entorn, Naturgy també està compromesa amb la conservació i protecció de la biodiversitat, el capital natural i el patrimoni cultural. Al llarg del 2021, la companyia va portar a terme 302 iniciatives a favor de la biodiversitat i va desenvolupar diverses actuacions de restauració ambiental sobre un total de 635 hectàrees.

La societat

Com a empresa al servei de la societat i proveïdora d’un bé bàsic com és l’energia, el compromís social de la companyia passa per oferir un subministrament de qualitat i continu, així com per entendre i contribuir a afrontar i solucionar reptes associats a l’accés a l’energia com els que afecten col·lectius vulnerables; o a minimitzar els efectes que la transició energètica té en alguns territoris a través de les iniciatives de transició justa. En l’abordatge d’aquests reptes, el paper de la Fundació Naturgy és clau.

Creada el 1992, el seu objectiu fonamental és promoure l’ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible per contribuir, des del debat seriós i rigorós, a abordar la transició energètica actual i els reptes energètics del futur. Així, organitza seminaris i conferències amb experts nacionals i internacionals, entre els quals destaca el programa Energy Prospectives, que realitza al costat de l’IESE Business School; també publica estudis sobre temes relacionats amb l’energia i el medi ambient. En l’àmbit de la divulgació i l’educació dirigida als més joves, compta amb un ampli catàleg de programes i iniciatives, com Efigy Education que explora les noves tecnologies energètiques. D’altra banda, compta amb diverses iniciatives per pal·liar la vulnerabilitat energètica, com són el seu Fons Solidari de Rehabilitació Energètica, la seva Escola d’energia i el seu voluntariat energètic.

La governança

Naturgy és una companyia pionera en el compromís amb el desenvolupament sostenible i el respecte per l’entorn. Va ser una de les primeres empreses del país en crear una Comissió de Sostenibilitat, presidida per Helena Herrero (consellera independent), a què s’ha incorporat Jaime Siles, després de l’entrada d’IFM en el capital de Naturgy i prova de l’interès del fons australià per impulsar la transició energètica. Així mateix, la multinacional energètica considera la sostenibilitat en totes les decisions que es prenen en el Comitè de Direcció. A través de la direcció general de Sostenibilitat, amb Jordi Garcia Tabernero al capdavant, s’aborden de manera transversal i estratègica per a tota la companyia els aspectes clau en matèria d’ASG, i es reporten directament al president i a la Comissió de Sostenibilitat.

Focus en l’economia circular

En el seu Pla de Sostenibilitat 2021-2025, Naturgy presenta l’economia circular com un dels pilars fonamentals de la transició energètica. Un nou paradigma de producció que ja es pot apreciar-se en les activitats de Naturgy el consum de recursos energètics del qual va descendir un 12% l’any 2021 passat.

A més de vetllar per aconseguir un ús sostenible de l’aigua (a nivell global, el 2021 va reduir un 6% tant la captació com l’abocament d’aigua), una de les grans apostes de Naturgy són els gasos renovables. Un vector energètic que no només millora la gestió de residus, sinó que també recolza l’entorn rural i redueix la dependència energètica exterior. Aquests gasos són de tres tipus: biogàs (procedent de la digestió anaeròbia de residus orgànics), gas de síntesi (obtinguda per gasificació tèrmica de matèria orgànica lignocel·lulòsica) i hidrogen verd (produït a partir d’electricitat renovable mitjançant electròlisi de l’aigua).