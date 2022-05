La Seguretat Social ha destmaig la xifra rècord de 10.810 milions d’euros al pagament de pensions contributives, un 4,8% més que en el mateix mes de 2021, segons va informar ahir el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

El Departament que dirigeix José Luis Escrivá estima que la despesa en pensions es va situar en el 11,8% del PIB el cinquè mes de l’any, percentatge inferior al de 2020 (12,4% del PIB), any condicionat per l’impacte de la pandèmia sobre el producte interior brut (PIB), i també més baix que el de 2021 (12,1% del PIB).

Al maig d’enguany s’han abonat un total de 9.918.966 pensions contributives, un 0,8% més que fa un any. Del total de prestacions, més de 6,23 milions eren pensions de jubilació i 2,34 milions eren pensions de viduïtat.

La pensió mitjana de jubilació va aconseguir al maig els 1.254,4 euros mensuals, un 5,6% més que en el mateix mes de l’any passat. A les comarques gironines l’import mitjà d’aquesta prestació va ser de 1.147 euros mensuals, que arribava a 108.509 persones. Al maig, la pensió mitjana de viduïtat a Espanya es va situar en 778,4 euros al mes, amb un creixement interanual del 5,3%, mentre que la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), va augmentar un 5,6%, fins a situar-se a 1 de maig en 1.089,9 euros mensuals. La quantia de les noves altes de jubilació va ascendir a l’abril (última dada disponible) a 1.502,9 euros al mes.

Inversió pública

En paral·lel, el president del Govern, Pedro Sánchez, va presentar ahir un nou PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica), en aquesta ocasió el destinat a l’economia social i el sector de les cures, que estarà dotat amb 800 milions d’euros i que serà aprovat dimarts que ve pel Consell de Ministres.

La inversió pública, procedent dels fons europeus Next Generation, implicarà 12 ministeris, per la qual cosa es tracta d’una «aposta transversal», que té un doble objectiu: d’una banda, «desenvolupar tot el potencial de l’economia social», que és aquella formada per empreses que, de manera associada i cooperativa, estan destinades a la producció, distribució, circulació i consum de béns i serveis; i per un altre, «enfortir els serveis en l’àmbit de les cures».