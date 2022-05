L’import mitjà de les hipoteques d’habitatges a les comarques gironines va experimentar durant el març una de les crescudes més elevades dels darrers anys a Girona. Les xifres publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) demostren que el capital prestat ha pujat fins els 124.364 euros de mitjana, gairebé 35.000 euros més que fa un any. És l’import més elevat dels darrers 12 anys, i certifica el dinamisme dels darrers mesos pel que fa a la compravenda d’habitatges a la província.

La crescuda també s’explica per la més que probable pujada dels tipus d’interès a partir d’aquest estiu. Aquesta previsió reconeguda pel Banc Central Europeu ha actuat com a detonant i ha accelerat la presa de decisions dels potencials compradors d’habitatge. En el tercer mes de l’any, el tipus d’interès mitjà per al total de préstecs hipotecaris es va situar en el 2,56%, amb un termini mitjà de 24 anys. En el cas dels habitatges, l’interès mitjà va ser del 2,53%, per sobre del 2,47% d’un any abans, amb un termini mitjà de 25 anys.

Assegurar el tipus d’interès d’una compravenda en un moment de pujada de tipus és «rendible» per al comprador. Però cal anar amb compte i estimar que si el tipus d’interès pactat és variable la solvència futura estigui concorde als pagaments previsibles, en un marge almenys equivalent a dos punts de pujada. Aquest augment suposaria ser capaç de pagar una hipoteca amb un tipus d’interès de gairebé el 5%. No estaria de més que el comprador avaluï si serà capaç de pagar 300 o 400 euros mensuals més d’hipoteca per si pugen els tipus.

Escalfament de la demanda

L’increment també s’ha notat en el número de firmes d’hipoteques durant el mes de març, que a les comarques gironines va incrementar-se un 15,8% (fins a les 798 operacions) respecte el mateix període de l’any anterior.

L’avenç del març confirma els múltiples informes de les immobiliàries que monitoritzen gairebé en temps real el pols entre demanda i oferta. Primer hi ha les consultes en portals immobiliaris d’internet, després l’opinió dels experts de la compravenda, les taxacions, les previsions de promotores i consultores, l’INE i dels notaris. El consens sobre l’escalfament de la demanda existeix.

Més dubtes ofereix l’avaluació del nivell de l’oferta o sobre si hi ha bombolla de preus o no. El mercat de l’habitatge a Espanya és molt variat i les tendències generals tendeixen a encobrir els drames. Però és indubtable que els preus han pujat i que 100 metres quadrats, tres habitacions i dos banys equivalen a 500.000 euros en la majoria dels barris de les principals ciutats espanyoles, una minúcia comparat amb els preus del centre de París, però que amb els salaris espanyols i un tipus d’interès a l’alça anuncia inestabilitat.

Segons Societat de Taxació, els preus s’acosten ja a nivells de bombolla, especialment en obra nova, a conseqüència d’una reducció de l’estoc (el 39% en un any a Madrid i el 18% a Barcelona). En el primer trimestre de l’any el nombre d’hipoteques per comprar habitatge s’ha incrementat un 20,2% a nivell estatal, mentre que el capital prestat ha pujat un 29,4%.

Andalusia i Catalunya

A nivell estatal, l’import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges va augmentar un 6,5% interanual en el tercer mes de l’any, fins als 145.715 euros, mentre que el capital prestat va créixer un 25,6%, fins als 6.320,8 milions d’euros, la xifra més elevada des de febrer de 2020, just abans que es declarés la pandèmia de la Covid.

Per comunitats autònomes, les que van registrar un major nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges al març de 2022 van ser Andalusia (8.966), Catalunya (7.545) i Madrid (7.308). Així mateix, les regions en les quals es va prestar més capital per a la constitució d’hipoteques sobre habitatges van ser Madrid (1.604,5 milions d’euros), Catalunya (1.245,8 milions) i Andalusia (1.097,4 milions).