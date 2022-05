El mercat de la patata

França: el mercat francès continua sent difícil i les vendes es produeixen principalment al final de la setmana. Les altes temperatures no afavoreixen el consum i no ajuden a revertir la tendència a la baixa que s'observa des del començament de la campanya. Els productes de primor si podrien donar una nova vida al sector.

Les arrencades es desenvolupen segons el previst i els volums collits haurien d'augmentar a partir de la setmana que ve, cosa que permetria proveir el mercat amb diferents ofertes. Les altes temperatures de les darreres setmanes han obligat a regar abans del que és habitual en determinades parcel·les. Portugal: continuen les arrencades de la patata primerenca, amb resultats satisfactoris i tubercles de qualitat. Al Ribatejo, s'ha iniciat la collita de patata blanca, encara que en quantitats limitades. En uns 10 dies es generalitzaran les arrencades. Els majoristes importen els últims camions de França i Espanya, tot esperant l'arribada de la producció portuguesa. Itàlia: en aquests moments, els volums de patates primerenques de les conques locals no permeten satisfer la demanda del mercat i el preu també és prohibitiu. Així, els operadors italians han mantingut el recurs a la importació d'hortalisses primerenques d'Egipte, quan normalment aquest origen se substitueix a partir de finals d'abril per la producció local. Espanya: actualment, el producte que es comercialitza als lineals procedeix principalment d'Israel i Egipte. Amb el cessament dels enviaments a Rússia i Ucraïna, aquestes patates són més presents a Europa i competeixen amb la patata espanyola.