metavers i empresa familiar

L’únic constant és el canvi. Canvi és perill i oportunitat, diuen els xinesos. De vegades tot ha de canviar perquè res canviï, va dir Tancredi a El Guepard.

Molts dels lectors d’aquest article poden pensar que això de l’empresa familiar és una cosa del passat al metavers. Acabarà el metavers amb l’empresa familiar? La primera empresa del món va ser familiar, perquè va ser fruit de la iniciativa d’un integrant d’una família. La majoria dels actors del metavers encara han de néixer, i tindran les tres «efes» (family, friends and fools) en el seu origen. Els grans operadors del metavers actual tenen una família darrere (Gates, Zuckerberg), falta saber si tenen vocació de continuïtat en la definició de l’estratègia del negoci per poder-los definir com a empreses familiars.

Al metavers els avatars valdrà més que sàpiguen què és i com és una empresa familiar, perquè si ells no pertanyen a una gairebé segur que ho faran els seus clients o proveïdors; perquè, encarà que sigui amb criptomonedes, hi haurà relacions empresarials; s’hauran de comprar i vendre coses, encara que siguin virtuals; i no hi ha substitutiu, ni en el metavers, a la iniciativa privada.

L’empresa familiar del metavers del demà que desitgi tenir continuïtat s’enfrontarà als mateixos reptes que les del món real actual. Potser seran diferents gossos, però portaran els mateixos collars. Que el negoci sigui rendible i atractiu; que hi hagi comunicació eficaç amb clients, socis...; que els seus integrants i propietaris siguin professionals; que aquestes mateixes persones, o els seus avatars, estiguin implicats en el projecte; i el relleu en la propietat, govern i direcció de l’empresa.

Per tenir vida al metavers és molt recomanable que les empreses terrícoles d’avui donin veu a les noves generacions i incorporin la seva visió del futur del negoci, mercat i societat en el pla estratègic. Potser no estan encara capacitades o interessades en la gestió del negoci actual, però és molt possible que tinguin millor visió d’un futur que serà més seu que dels seus predecessors.