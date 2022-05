Mostren un bust creat per l’escultor gironí Rocayats al Banc d’Espanya

Un bust creat per l’escultor gironí Rocayats es pot veure aquests dies a la seu del Banc d’Espanya a Madrid. Es tracta d’un bust de l’economista Germán Bernácer, exposat en el marc d’una mostra impulsada per la Càtedra Germán Bernácer de la Universitat d’Alacant i titulada Germán Bernácer, el economista - humanista alacantí més universal. A la inauguració de la mostra hi van assistir, a més del mateix escultor, Gerard Roca, el net de l’economista, Ramón Bernácer, que va ser-hi present com a representant de la família, que actualment viu a Girona. També la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, la rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, entre d’altres.