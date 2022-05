El grup alemany Volkswagen, segon constructor d’automòbils d’àmbit mundial, s’enfronta a noves acusacions relacionades amb la dictadura del Brasil, però aquest cop per pràctiques d’«esclavitud» entre 1974 i 1986, van assegurar aquest diumenge diversos mitjans alemanys.

Segons la cadena de televisió pública ARD i el diari ‘Süddeutsche Zeitung’, Volkswagen està convocat el 14 de juny davant un tribunal laboral de Brasília. La justícia local va enviar una notificació a l’empresa el 19 de maig. Preguntat per AFP, un portaveu de Volkswagen va assegurar que l’empresa es prenia «molt seriosament» aquest cas i els «eventuals incidents» que haurien tingut lloc i sobre les quals es basen les investigacions de les autoritats judicials brasileres». Però per ara el grup no va voler donar més detalls «degut a un possible procediment judicial».

Els fets dels que s’acusa el grup haurien tingut lloc entre 1974 i 1986, quan al Brasil hi havia una dictadura (1964-1986). Treballadors del grup durant aquest període porten diversos anys reclamant indemnitzacions, però fins ara sense èxit.

Segons els mitjans de comunicació alemanys, les denúncies examinades per la justícia brasilera al·leguen que el fabricant d’automòbils va fer servir «pràctiques anàlogues a l’esclavitud» i «el tràfic de persones» i acusen el grup d’haver sigut còmplice de «violacions sistemàtiques dels drets humans».

En aquesta època, el projecte del grup era construir un gran espai agrícola a la vora de l’Amazones per al comerç de carn, la Companhia Vale do Rio Cristalino. Per fer-ho, van ser contractats a través de mitjancers centenars de jornalers i treballadors temporals per fer treballs de desforestació en 70.000 hectàrees de terreny. Segons els mitjans de comunicació alemanys, és probable que la direcció de l’empresa consentís aquestes contractacions.

Condicions inhumanes

Els mitjans de premsa, que van consultar més de 2.000 pàgines de testimonis i informes policials, assenyalen que de vegades els obrers van ser maltractats pels mitjancers i per guàrdies armats. Entre els documents hi ha testimonis sobre maltractaments als treballadors que van intentar escapar i fins i tot desaparicions sospitoses. La dona d’un treballador va ser violada com a càstig, segons els mitjans de comunicació alemanys. Una mare afirma fins i tot que el seu fill va morir a conseqüència dels abusos. «Era una forma moderna d’esclavitud», va indicar als mitjans alemanys el fiscal de Rio de Janeiro encarregat de la investigació, Rafael Garcia.

Segons indica, les condicions de treball eren inhumanes, amb obrers que tenien malària, alguns dels quals morien [de la malaltia] i eren enterrats allà mateix sense que les famílies n’estiguessin informades. «Aparentment, VW no només va acceptar aquesta forma d’esclavitud, sinó que la va fomentar, ja que era mà d’obra barata», va afegir el fiscal.