El registre horari obligatori fa tres anys i la meitat de les empreses l’incompleixen

La normativa del registre de jornada porta tres anys en vigor i la meitat de les empreses segueixen sense passar una Inspecció de Treball. Les companyies o bé no porten al dia el control horari o quan ho fan és de manera deficient o tramposa. La norma va ser ideada per racionalitzar els usos del temps en els centres de treball i posar límit a les hores extres no pagades, si bé aquesta xifra és avui pràcticament igual a quan es va aprovar la normativa el 2019. La pandèmia i la irrupció del teletreball han frenat el desplegament de la llei, els sindicats reconeixen dificultats per fer complir el registre allà on no tenen representació i les pimes es queixen que la llei està pensada per a la gran empresa.

Segons dades facilitades per la «policia laboral», des del setembre del 2019 fins al maig del 2022 els inspectors han detectat un total de 3.299 infraccions en matèria de registre de jornada a tot Espanya i han imposat un total de 4,7 milions de euros en multes. Un balanç modest quant a volum d’intervencions, però que sempre i de manera immutable durant els tres exercicis deixa la mateixa ràtio.

Balanç preocupant

De cada dues empreses inspeccionades, una no compleix correctament la normativa. Balanç preocupant a ulls dels sindicats. «La posada en marxa de totes les normes costa, ho estem veient amb els plans d’igualtat o amb la prevenció de riscos laborals», afirma la secretària d’acció sindical de CCOO de Catalunya, Cristina Torre.

Segons les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), referents al primer trimestre del 2022, a Espanya a la setmana es treballen un total de 6,6 milions d’hores extra, el 43,5% de les quals no es paguen. El primer trimestre del 2018, abans d’entrar en vigor la norma, no es pagaven el 44,2% dels allargaments de jornada. «Les empreses que volen incomplir han buscat moltes fórmules per eludir la norma. Les sancions són molt baixes i no tenen un efecte dissuasori, com ja vam avisar en el seu dia. Surt més a compte arriscar-se i pagar la multa que complir amb la normativa i pagar totes les hores extra», afirma la secretària de política sindical d’UGT de Catalunya, Núria Gilgado.

«Les empreses són conscients que existeix la normativa i la nostra sensació és que estan complint. Tot i que també és veritat que no és una llei pensada per a la petita empresa i el seu redactat normatiu és confús. La llei no diu exactament com s’ha de portar aquest registre horari», al·lega la responsable de relacions laborals de Pimec, Ariadna Guixé. Fins ara en la negociació col·lectiva no s’ha tractat aquesta qüestió perquè entre patronals i sindicats acordin com implementar el registre. Només el 3,6% dels convenis registrats a Catalunya preveuen explícitament com s’ha de complir amb la norma.

Diferències per sectors

No en tots els sectors s’allarga igual o amb la mateixa freqüència la jornada i no a tots es paga sempre aquesta prolongació. Hi ha sectors on les hores extra sistemàticament estan associades a treballar més i gratis. És el cas de la banca, les activitats immobiliàries, els professionals de la informació o les treballadores de la llar. En tots aquests sectors, més del 90% de les hores extra són no remunerades ni compensades de cap manera. Simplement el treballador regala hores a l’empresa. Cosa que suposa un problema per als sindicats a l’hora de negociar pujades salarials, ja que part de les hores de producció les empreses incomplidores les obtenen sense pagar-les. «Al final si regales hores el que fas és devaluar el teu salari», apunta Torre.

Un dels paranys més freqüentment utilitzat per les empreses incomplidores és un fals registre de jornada. És a dir, un aplicatiu que prefixa l’hora d’entrada de l’empleat i l’hora de sortida i no mesura realment a l’hora en la qual entra a treballar el treballador ni a l’hora en què surt. Això ja va ser censurat per la Inspecció de Treball (i avalat per sentència de l’Audiència Nacional) al BBVA, que tenia un aplicatiu similar, en què el treballador no fitxava activament -l’hora d’entrada i sortida es donava per suposada- i només computava les hores extra que el superior jeràrquic introduïa manualment.

Altres fraus similars es produeixen quan el treballador fitxa a l’entrada però no controla el registre en la sortida, un cop es superen les hores ordinàries de jornada, al marge de si l’empleat ha sortit o no de l’oficina. Són fulls de paper en què el treballador es limita a signar i després el superior emplena les hores treballades a discreció.