Sánchez demanarà a la UE més ambició en mesures per abaixar el preu de la llum

El president del Govern, Pedro Sánchez, reclamarà al Consell Europeu que començarà avui a Brussel·les més ambició en les mesures comunitàries per reformar el mercat elèctric i aconseguir reduir la factura de la llum.

Sánchez participarà juntament amb la resta de caps d’Estat i de Govern de la UE en la cimera extraordinària que es desenvoluparà fins demà a la capital belga i que abordarà entre altres assumptes la situació energètica a Europa i l’evolució de la guerra a Ucraïna.

El cap de l’executiu no arribarà a temps d’assistir a l’inici de la cimera, ja que serà present a l’acte que presidirà el rei Felip VI al Teatre Reial de Madrid amb motiu del 40è aniversari de l’ingrés d’Espanya a l’OTAN i el dinar que posteriorment oferirà el monarca. La previsió és que Sánchez arribi per tant a mitja tarda a la capital belga, una circumstància que obliga a estigui representat mentrestant en els debats del Consell Europeu per un altre líder europeu: serà el portuguès António Costa.

Un altre assumpte que Espanya havia demanat que s’inclogués en l’ordre del dia serà la seguretat alimentària i, en aquest context, la necessitat de produir més fertilitzants. A més d’insistir en la importància de continuar mantenint la unitat en el suport a Ucraïna i en el rebuig a Putin.

Espanya i Portugal van aconseguir en l’última cimera europea que es permetés l’anomenada «excepció ibèrica» ​​a causa de la condició d’illa energètica de la Península i poguessin fixar un topall al preu del gas que s’utilitza per generar electricitat. Però després de la proposta dels dos països, la seva aplicació està pendent del vistiplau definitiu de la Comissió Europea i Espanya confia que arribi ben aviat perquè la seva posada en marxa permeti baixar de manera immediata la factura elèctrica.