L'empresa d'aigua de Sant Aniol ha obert una nova línia de productes en aquest cas de cosmètica amb un pot d'aigua micel·lar que ajuda a hidratar la pell i eliminar la brutícia que s'hi acumula. El nou producte es diu Pur115 perquè l'aigua de base s'agafa a 115 metres de profunditat, una aigua filtrada per roca volcànica durant més de 60 anys. El nou producte de Sant Aniol és l'únic que està elaborat amb aigua mineral natural i posteriorment hi afegeixen extracte de cogombre per les qualitats calmants i antiinflamatòries que té. Les micel·les tenen la particularitat de connectar amb l'aigua i amb el greix i això fa que el producte pugui aplicar-se a zones delicades com l'entorn dels ulls sense problemes.

Aigües de Sant Aniol tenia fins ara ampolles d'aigua volcànica a la venda en diferents formats. S'havia especialitzat en el sector gourmet per les elevades propietats que li donen el fet de ser una aigua volcànica i està molt ben valorada per diferents cuiners d'alta gastronomia. Ara, l'empresa ha decidit obrir-se a nous mercats i estrena un producte cosmètic. Es tracta d'una ampolla d'aigua micel·lar que sortirà amb un preu que ronda els deu euros. L'empresa assegura que Pur115 és l'única aigua micel·lar que està feta amb aigua mineral natural i hi ha afegit extracte de cogombre per les propietats que té. El cogombre destaca per ser un potent antioxidant gràcies al seu elevat contingut en àcid ascòrbic i vitamina C. A més, té qualitats calmants i antiinflamatòries que el converteixen en un producte molt utilitzat en els tractaments de pell. Des de Sant Aniol remarquen que Pur115 no té substàncies químiques, ni sulfats o silicones derivades del petroli ni fragàncies amb al·lèrgens. L'objectiu de la marca és fer un producte el més natural possible.