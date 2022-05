La interrupció total de les importacions de matèries primeres energètiques procedents de Rússia tindria «un impacte significatiu» sobre l’economia espanyola el primer any, en el qual podria restar fins a 1,4 punts al creixement econòmic i afegir 1,2 punts a la inflació. Així ho estima el Banc d’Espanya en un estudi titulat ‘Conseqüències econòmiques d’un hipotètic tancament comercial entre Rússia i la Unió Europea’, publicat aquest dimarts, unes hores després de l’acord assolit en la UE-27 per a un embargament parcial i progressiu del petroli i el gas rus que pretén arribar al 90% de les compres a finals del 2022.

En l’escenari central, el Banc d’Espanya estima que l’embargament energètic total a Rússia restaria 1,1 punts al PIB espanyol i afegiria 0,9 punts a la inflació; aquestes estimacions, dins d’una forquilla d’entre 0,8 i 1,4 punts de minva del PIB i d’entre 0,8 i 1,2 punts addicionals d’inflació el primer any després de la interrupció de les importacions.

L’anàlisi assumeix que Espanya no seria el país europeu més perjudicat per la interrupció de la relació energètica amb Rússia, perquè depèn menys dels productes russos. En tot cas, es parla d’un impacte «significatiu» que es filtrarà en l’economia espanyola, no només pels efectes directes, sinó pels efectes indirectes derivats d’un perjudici més fort que sí que patiran grans socis comercials d’Espanya –com Alemanya, França o Itàlia–, que arribaran a Espanya a través de les cadenes globals de producció, en forma d’encariment de les importacions, de falta de subministraments o de minves en les exportacions espanyoles cap a aquests països.