Mai va ser tan gran la distància entre la inversió pressupostada per l’Estat per a Catalunya i el realment executat com l’any 2021. En concret, l’Estat a penes va aconseguir executar l’any passat poc més d’un terç de la inversió territorial pressupostada per a Catalunya (el 35,7%) i això es va deure, sobretot, a l’ínfim acompliment de les partides assignades a l’entitat pública empresarial d’infraestructures ferroviàries (ADIF).

En total, l’Estat va invertir a Catalunya 739,8 milions d’euros, enfront dels 2.068 pressupostats. És a dir, va haver-hi 1.328 milions que es van quedar convertits en lletra morta, segons es desprèn de l’informe publicat ahir per la Intervenció General de l’Estat (IGAE), relatiu a la distribució territorial de la inversió del sector públic estatal en 2021.

No a totes les comunitats els va anar igual. De mitjana, l’Estat va executar el 67% de les inversions programades (dos terços). Si es tenen en compte les inversions regionalitzables, el percentatge d’execució es va elevar al 71%, gairebé el doble que el resultat obtingut a Catalunya (35,7%). A més, si es comparen unes comunitats amb altres, el greuge és encara major: mentre que l’Estat només va executar a Catalunya el 35,7% de la inversió pressupostada, a Madrid gairebé la va duplicar; en concret, l’Estat va executar el 184% del que havia pressupostat en la comunitat madrilenya.

En concret, la inversió real executada en la Comunitat de Madrid el 2021 s’eleva a 2.086 milions d’euros, mentre que la pressupostada era de 1.113,8 milions d’euros, la qual cosa suposa una execució del 187,3%. Així, la inversió a la Comunitat de Madrid (2.086 milions) gairebé triplica l’executada a Catalunya (739,8 milions), malgrat que la pressupostada en aquesta última (2.068 milions) sigui superior a la primera (1.113,8 milions).

El pitjor registre en anys

La menor execució a Catalunya de les inversions estatals és un fet constatable en els últims anys, però mai havia arribat a la dimensió que s’ha produït el 2021. Segons un informe que va elaborar el Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat el 2019, a partir dels informes de la IGAE, el nivell d’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya va estar 10 punts percentuals per sota de la mitjana espanyola en el període 2015-2018. Mentre que per al conjunt de les comunitats la suma de les inversions executades van representar el 75,3% del pressupostat, a Catalunya aquest percentatge va baixar fins al 65,9%, molt lluny, per descomptat, del 113,9% que va registrar la Comunitat de Madrid en aquest mateix període. Lluny d’aquesta mitjana d’execució a Catalunya del 65,9, les dades de 2021 es queden en un raquític 35,7%.

El 2020 no va haver-hi un nou Pressupost de l’Estat (es va prorrogar l’anterior) i no es pot completar la sèrie. Però les dades de 2020 sí que permeten concloure que a Catalunya a penes es va executar el 9% de la inversió territorialitzada total, un percentatge molt per sota (la meitat) del pes que, d’acord amb l’Estatut, correspon a la comunitat catalana, del 18%.

L’anàlisi de les dades de la IGAE permet identificar on es van concentrar els majors forats pressupostaris en 2021. Quant a Catalunya, les dades assenyalen a ADIF. L’empresa pública administradora d’infraestructures ferroviàries havia previst inversions a Catalunya per un total de 1.200 milions (incloent-hi 492 milions per a alta velocitat). D’aquest total, només es van executar 191 milions, a penes el 16% del pressupostat.

Tampoc es van arribar a executar 108 milions del total assignat a Ports de l’Estat; ni els 172 milions dels 262 assignats a Renfe. Entre altres exemples, també es van quedar pel camí 42 milions assignats a Enaire o 3,4 del total pressupostat a favor del World Trade Center Barcelona.