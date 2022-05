«S’han acabat els temps d’espera pràcticament infinits, que fan que moltes vegades el client renunciï al servei d’atenció al client», en paraules del ministre de Consum, Alberto Garzón, que ha presentat aquest dimarts al Consell de Ministres un avantprojecte de llei que millora la relació entre les empreses i els consumidors i fixa que les grans companyies hauran d’atendre les queixes, consultes, reclamacions o incidències que es formulin per telèfon en un temps d’espera màxim de tres minuts.

Així mateix, les queixes s’hauran de resoldre en el termini «més breu possible», que no pot ser superior als 15 dies per a les empreses de serveis generals i no pot superar les dues hores en el cas de serveis bàsics com l’electricitat, l’aigua, internet o els transports.

La llei, que ara es passarà a tramitar a les Corts, prohibeix, a més, que les empreses atenguin el consumidor exclusivament a través de contestadors automàtics. Si el client exigeix que l’atengui una persona física, s’haurà de satisfer la seva demanda.