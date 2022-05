L’Ajuntament de Mollet del Vallès (Vallès Occidental) rebrà gairebé 200.000 euros dels fons europeus Next Generation per a la transformació digital i la modernització de l’administració. El consistori vallesà ha rebut una subvenció de 191.957 euros per desenvolupar el projecte de l’Oficina Multicanal, que té per objectiu la modernització i millora de l’atenció a la ciutadania i l’administració local.

La convocatòria està emmarcada en el Pla de recuperació transformació i resiliència de l’Estat espanyol: administració per al segle XXI, i la gestiona el Ministeri de Política Territorial. Aquesta modernització de l’administració busca donar resposta a les necessitats de la ciutadania i de l’economia en tot el territori. Xavier Buzón, coordinador de l’Àrea de Modernització i Qualitat de Serveis, ha assenyalat que aquestes ajudes europees «permeten consolidar el procés de modernització i millora dels serveis municipals que s’està realitzant a l’ajuntament amb l’objectiu de facilitar els tràmits a la ciutadania mitjançant la digitalització i la implantació d’eines i solucions tecnològiques». Llegeix totes les notícies de Mollet del Vallès a <strong>EL PERIÓDICO Mollet</strong>