Renault també aprofitarà el PERTE per al desenvolupament del Vehicle Elèctric i Connectat (PERTE VEC) per a transformar la mobilitat a Espanya. La firma francesa, amb cinc fàbriques i 25.000 treballadors al país, ha apurat al màxim el termini per presentar el seu projecte per a optar a les ajudes, que tindrà mig centenar de socis de nou autonomies, dels quals el 70% són pimes.

A diferència d’altres projectes, el de Renault no busca electrificar les seves fàbriques, sinó convertir Espanya en líder de mobilitat sostenible i connectada. La proposta recull 31 iniciatives entorn a tres eixos: la descarbonització, la connectivitat i la mobilitat com a servei. Els socis industrials del fabricant francès cobreixen tots els àmbits de l’automoció del futur: la tecnologia, les energies renovables, l’economia circular, la fabricació de vehicles i components, bateries, universitats i centres tecnològics.