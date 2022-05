El Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social ha presentat una nova proposta perquè els autònoms adoptin un model de cotització en funció dels seus ingressos. L’equip de José Luís Escrivá ha dissenyat un esquema de 13 trams per als anys 2023, 2024 i 2025, en el qual la quota oscil·laria entre els 250 i 550 euros. Menys quotes a pagar a final de mes, però també menys prestacions. A menys cotització acumulada, menys dret a futur cessament d’activitat, menys cobertura durant la baixa o menys jubilació després del retir, entre altres.

El Govern cedeix així posicions per a atreure a les organitzacions d’autònoms i opta per un acord de curt recorregut (a tres anys), en comptes de la reforma progressiva fins a 2031 amb la qual va arrencar la negociació.

La idea és que a majors ingressos, major quota. Cosa que no succeeix actualment, quan cadascú tria, indiferentment del que guanya, quina quota vol pagar. Segons els càlculs d’Upta, un total de 1,8 milions d’autònoms (el 56% del col·lectiu) pagaran menys del que pagarien ara amb la quota mínima. Després, poc més de mig milió d’autònoms, amb ingressos d’entre 1.125 euros i 1.700 euros, pagarien una quota de 290 euros, similar a la mínima actual. I la resta, al voltant d’un milió d’autònoms, pagaran entre 400 i 550 euros, que augmenten les quanties actuals però no tanc com pretenia inicialment Escrivá