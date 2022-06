Catalunya va recuperar pràcticament el 70% dels turistes internacionals a l'abril i en va rebre fins a 1.157.526, un 30,75% menys que el mateix mes que el 2019, any anterior a la pandèmia, segons les dades provisionals de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur). Si es compara amb l'abril del 2021, la visita dels turistes internacionals es va disparar un 1.137,5%, ja que aleshores Catalunya només en va rebre 93.535. Amb tot, va ser el territori que va acollir més visitants, amb un 19% del total, seguit de les Illes Canàries (18,2%) i les Illes Balears (17,5%). Pel que fa la despesa, es va elevar fins al 1.147 milions d'euros, un 1.191% més que fa un any però encara un 30,2% per sota el 2019.

La despesa mitjana es va situar en els 991 euros, un 4,3% anual més i 194 euros per persona i dia, un 6% més que el 2021. En canvi, si es compara amb el 2019, la despesa total que van fer els turistes internacionals va pujar fins als 1.645,2 milions d'euros, amb 984 euros per persona, 6 euros menys que a l'abril d'aquest any. Per persona i dia, la despesa es va reduir en quatre euros, fins als 194 euros, mentre que la durada mitjana dels viatges ha augmentat dels 4,98 dies fins als 5,12 dies. Al conjunt de l'Estat, a l'abril es va registrar la visita de 6,1 milions de turistes internacionals, un 869,8% més que en el mateix període del 2021 però encara un 14,6% per sota el 2019. El Regne Unit va ser el principal país de residència dels visitants, amb 1,2 milions de turistes, un 20,4% del total, seguit d'Alemanya i França, amb 989.807 i 826.193 turistes, respectivament. Catalunya va ser el territori de l'Estat que va rebre més visitants internacionals a l'abril, mes en què ha caigut la Setmana de Santa d'enguany, tot i que en el període acumulat des del gener encapçala la llista les Illes Canàries amb 4 milions de persones, seguit de Catalunya, amb 2,9 milions. Els càmpings gironins superen les dades de viatgers i pernoctacions de l'abril de 2019 Pel que fa la despesa dels turistes a tot l'Estat, es va elevar fins als 6.901 milions d'euros davant els 668 milions d'euros del mateix mes de l'any passat, un 932%,4 més, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Despesa Turística de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La despesa mitjana es va situar en els 1.131 euros, amb increment anual del 6,5% i per persona i dia 155 euros, un 18,3% més. La durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals és de 7,3 dies, és a dir, 0,8 dies menys que a l'abril del 2021. El destí principal d'aquesta despesa van ser les Illes Canàries, amb un 21,5% del total, seguit de les Illes Balears, amb un 17,5% i Catalunya, amb un 16,6%.