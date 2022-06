Els hotelers han alertat que aquest estiu, el primer sense restriccions des que va començar la pandèmia de covid, faltaran treballadors en el sector, concretament 50.000 cambrers, tot i que també hi haurà escassetat de personal auxiliar d’hostaleria.

Segons un informe elaborat pel grup Eurofirms, les empreses hoteleres avisen de la dificultat de trobar sobretot cambrers –el perfil més demandat segons l’estudi, amb un 30%, seguit del d’ajudant de cambrer, amb un 8%.

Els investigadors han observat un desajust atenent les preferències dels professionals a l’hora de triar el tipus d’establiment on els agradaria treballar, ja que els més desitjats són cases rurals (34,6%), hotels de luxe (27,7%), ‘resort’ de vacances (13,5%) i hotels de ciutat (11,8%), mentre que els petits restaurants només són atractius per a l’11,5%.

Així, els candidats fugen de la feina de temporada, que no arriba al 10% dels recolzaments reflectits en l’estudi i que es desenvolupa en xiringuitos, hotels de temporada i restaurants de temporada.

Segons dades del Ministeri de Seguretat Social, l’hostaleria és l’únic sector que disposa de 73.362 empleats menys que el febrer del 2020, la qual cosa el situa al capdavant en dèficit de treballadors.

No han tornat després de la pandèmia

L’últim indicador de la Seguretat Social reflecteix que un 2,8% dels treballadors de l’hostaleria que abans de la pandèmia<strong> treballaven en aquest sector no han tornat als seus llocs de treball</strong>.

L’estudi elaborat per Eurofirms, primera empresa nacional de gestió del talent amb seu a Girona, ha conclòs que el sector no és prou atractiu per aconseguir i fidelitzar el talent.

L’informe, titulat ‘Percepció sobre l’ocupació en el sector de l’hostaleria i la restauració 2022’, s’ha elaborat mitjançant 1.823 entrevistes a persones en edat laboral, de les quals el 68,18% tenen experiència en el sector, i l’altre 31,81%, no.

El 9% dels treballadors del sector, tenint en compte els participants de l’enquesta, ho fan per vocació, mentre que el 68,6% no es veuen treballant en aquesta indústria d’aquí a 5 anys, i gairebé un 40% no ho recomanarien sota cap concepte.

Els horaris, un hàndicap

Una altra conclusió de l’informe és que la percepció del sector és diferent per als professionals que hi tenen experiència, ja que per al 57% és bona o molt bona, i per als que no hi han treballat mai, que indiquen en un 33% que la seva percepció és dolenta o molt dolenta.

Les raons de l’escassetat de personal «estan molt relacionades amb els aspectes pitjor i millor valorats dels treballadors del sector», segons l’opinió del director general d’Eurofirms Group Espanya, Raúl Sánchez, ja que els candidats «el que més valoren és el fet de tenir una feina (48%), el tracte amb el client (36%) i les propines (15%), i el que menys, els horaris i la conciliació (64%), els salaris (39%) i l’estabilitat laboral (20%)».

«El sector de l’hostaleria sempre té una alta demanda de professionals, que en ocasions no és fàcil de cobrir, però en l’actualitat el problema s’ha augmentat, ja que durant la pandèmia molts s’han reciclat i s’han canviat a altres indústries», ha afegit.