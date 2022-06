Google ja és oficialment a Barcelona. El gegant nord-americà ha inaugurat aquest dimecres les seves primeres oficines a la capital catalana, un espai a la plaça de la Universitat on treballaran 40 persones i que està pensat per recolzar la transformació digital de les empreses i desenvolupar relacions més pròximes i àgils amb aquestes i amb els socis al territori. En concret, tal com ha especificat la directora de la companyia a Espanya i Portugal, Fuencisla Clemares, aquí es concentraran especialistes en màrqueting digital, consultors de negoci i perfils experts en el núvol de Google. D’aquesta manera, ha afirmat, la companyia es proposa també potenciar l’economia digital catalana i la seva internacionalització.

Aquestes oficines encara són lluny d’igualar el desplegament que la firma té a Madrid (uns 300 empleats i un centre de dades acabat d’estrenar en què ha invertit uns 600 milions d’euros) i la tecnològica no té, de moment, intenció d’ampliar la seva plantilla a Barcelona de manera important. Malgrat tot, la companyia ha assegurat que aquest és un mercat estratègic per a ells. De fet, l’obertura d’aquestes oficines va acompanyada del llançament d’una sèrie de beques per a la formació en tecnologies digitals i d’un fons d’1 milió d’euros per a projectes locals que pretenguin combatre l’emergència climàtica.

«L’aposta decidida per la innovació és clau per a una empresa com Google», ha justificat el director de relacions institucionals de la tecnològica, Miguel Escassi, que ha sigut una de les persones clau en les negociacions per portar aquestes oficines a la ciutat i que és qui ha assegurat que aterrar a Barcelona i Catalunya en el seu conjunt «és una aposta estratègica» per a ells.

«A Google tenim el compromís de contribuir de manera activa en el desenvolupament d’una societat més competitiva i preparada per abordar aquests canvis», ha assegurat, al seu torn, Clemares en relació amb la transformació digital i la innovació tecnològica. «Ens agrada pensar globalment, però actuar localment, recolzant les comunitats en les quals som presents i de les quals sentim que formem part», ha afegit.

L’objectiu, havia puntualitzat abans el director d’aquesta oficina, Danilo Colnaghi, és «educar, digitalitzar i donar recolzament cada vegada a més empreses en aquesta regió», que, segons ha dit, cada cop és més important per a ells.

Ciutat líder

Entre el públic l’escoltaven diversos representants de l’Administració pública barcelonina, catalana i espanyola, i tots ells han celebrat l’aposta de la tecnològica per la ciutat. El primer tinent d’alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha assenyalat que aquest moviment converteix en realitat «el somni que té la ciutat de ser líder europeu i mundial en l’àmbit de la tecnologia».

Per al president de Catalunya, Pere Aragonès, això, a més, demostra «com són d’atractives la ciutat de Barcelona i Catalunya per a empreses punteres al món». «Celebrem que Google faci un pas endavant en aquest posicionament de Barcelona com a capital tecnològica del sud d’Europa», ha afegit el mandatari.

En aquesta línia, la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha coincidit que es tracta d’un reconeixement de la capacitat d’innovació i emprenedoria que té la ciutat, del seu talent i del seu «prometedor» futur. «Aquesta oficina encaixa amb el projecte de futur que tenim per a la nostra economia», ha conclòs la ministra.