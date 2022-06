Un rànquing elaborat per l'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada l'ha situat com una de les deu directives més rellevants d'Espanya. Com valora el seu pas per La Fageda?

Per mi estar a La Fageda és un regal. Aquests anys estan essent un aprenentatge continu i un viatge ple de reptes. La Fageda és un lloc on les relacions entre les persones són el primer i on es forgen uns vincles molt especials.

Creu que la dona comença a fer-se lloc a les direccions de les empreses?

Les dades demostren que hi ha hagut un avenç, però que encara queda camí per recórrer en termes de conciliació, retribució i oportunitats de selecció i promoció.

Com creu que s'hauria de fomentar la presència de la dona als llocs directius?

Els plans d’igualtat són una eina que es va implementant, però crec que són les accions reals les que sumen... En el cas de La Fageda, les dones som sis de nou al comitè de direcció, però no és una proporció buscada, sinó basada en les competències professionals i qualitats humanes de tots nosaltres.

Crec que els equips funcionen si tenen un equilibri entre els rols que considerem més femenins, com l’empatia, la capacitat d’escolta i cura, la intuïció... I els més masculins, com serien els resultats, la capacitat de síntesi i l’acció. Totes les persones, independentment del gènere, podem posar aquestes habilitats en joc, tant en les relacions personals com en les professionals.

Tenint en compte el compromís social que integra el projecte de La Fageda, quina importància té per vostès la igualtat al món laboral?

El nostre projecte va néixer justament amb la missió d'inserir al món laboral persones amb malalties mentals o amb discapacitat intel·lectual, independentment de si eren homes o dones, persones que no tenien oportunitats i que per aquest motiu vivien en la marginació. És, per tant, un valor que forma part de la nostra essència. La missió de La Fageda és crear llocs de treball i serveis per a persones que tenen la vida molt difícil, siguin del gènere que siguin.

En aquest sentit tenim processos de selecció, formació, promoció, seguiment i acompanyament de les persones que formen part del projecte que no tenen en compte el gènere.

A La Fageda hi treballen més de dues-centes persones vulnerables. Es plantegen continuar creixent?

El creixement del nostre projecte amb relació a l’atenció a persones sempre va vinculat a les necessitats del nostre territori, la Garrotxa. Aquest 2022 complim quaranta anys. Des del 2019 ocupem també a altres persones en risc d’exclusió.

Les activitats empresarials de La Fageda, la producció de iogurts, gelats o melmelades són un mitjà per generar llocs de treball i sempre estan al servei del nostre projecte social que és sense ànim de lucre.

Diria que ser dona i tenir una discapacitat suposa un entrebanc afegit a l'hora d'accedir al món laboral? Creu que falta més implicació de les institucions per facilitar la inserció a dones amb discapacitat o de col·lectius vulnerables?

Al món empresarial hi ha més estigmes amb relació a les persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn mental que no amb el gènere. En general, el que és necessari és trencar barreres a la societat per la falta de confiança amb les capacitats d’aquestes persones, se’n desconeix el seu potencial, la implicació i compromís que senten amb la feina quan estan motivades.