«S’han acabat els temps d’espera pràcticament infinits, que fan que moltes vegades l’usuari renunciï al servei d’atenció al client», en paraules del ministre de Consum, Alberto Garzón, qui va presentar ahir al Consell de Ministres un avantprojecte de llei que «frena els abusos en les relacions de consum» en millorar els terminis de consulta i de resolució per part de les empreses. Així, l’anomenada llei de serveis d’atenció a la clientela fixa per primera vegada un temps màxim de tres minuts en el temps d’espera per a ser atès telefònicament en serveis generals d’informació, reclamació i postvenda.

El Ministeri de Consum preveu que aquest límit beneficiï especialment a les persones afectades per incidències en serveis bàsics com la llum, l’aigua i el gas. Quan entri en vigor la normativa, que ara comença la seva tramitació, les subministradores hauran d’informar del motiu del problema i donar un temps de restauració del subministrament en un termini màxim de dues hores. Temps d’espera A més, les persones afectades pels talls podran sol·licitar, a través d’aquests serveis, les indemnitzacions o descomptes en factura que resultin d’aplicació, com ocorre en el sector de les telecomunicacions o l’elèctric. Més enllà dels serveis bàsics, la nova normativa redueix els temps d’espera per a les empreses de qualsevol sector, en reduir de 30 a 15 dies hàbils el període en el qual, com a màxim, s’ha de resoldre una reclamació. Així mateix, les consultes o queixes podran presentar-se a través del mateix canal a través del qual es va iniciar la relació contractual, però també per un mitjà telemàtic, correu ordinari, telèfon i presencialment en els establiments oberts al públic. La interposició d’una reclamació impedirà la suspensió del servei quan la causa de la reclamació i de la suspensió coincideixin. La llei prohibeix a més que les empreses atenguin el consumidor exclusivament a través de contestadors automàtics. Si el client exigeix que li atengui una persona física, un superior o un departament específic, s’haurà de satisfer la seva demanda. Nous béns Tampoc estarà permès que es derivi la trucada a telèfons que impliquin un cost o que s’aprofiti la consulta per a oferir al client nous béns o serveis. La llei afectarà també el sector financer, que haurà de posar a la disposició dels seus clients canals presencials.