El popular caganer ja té la seva primera botiga a Madrid. L'empresa de Torroella de Montgrí Caganer.com ha obert la seva primera botiga fora de Catalunya, codirigida amb els populars germans Pablo i Juan Ibáñez i els propietaris de l'empresa, Sergi i Marc Alós.

La botiga es troba situada a la cèntrica Calle Mayor i exposa les 550 peces de la col·lecció, a més de divulgar la figura del caganer.

La idea d'obrir una botiga a la capital espanyola va sorgir de Pablo Ibáñez, conegut per interpretar el popular 'Hombre de negro' a 'El Hormiguero'. La mare de la seva parella treballa a les parades del mercat de Santa Llúcia de Caganer.com a Barcelona, li regala una figura cada any i "els hi vaig agafar molt d'afecte" assegura Ibáñez. Quan van tenir l'oportunitat de conéixer als germans Alós el Nadal passat, els van proposar obrir una botiga a la capital espanyola.

Juan destaca que “hem obert la botiga fa poc i la realitat és que està sent un èxit rotund. El caganer més venut és el de Leo Messi, amb la samarreta del Barça i del PSG. Tot i que va ser rival dels madridistes, aquí se li aprecia molt”. Els germans Ibáñez consideren que amb aquest local “Catalunya i Madrid s'uneixen amb cultura i tradició”.

Sergi Alós destaca que els agradaria exportar el model associatiu que han iniciat amb els Ibáñez a altres punts d'Espanya, "escollir persones que siguin de la zona, molt conegude si que el local sigui molt cèntric".

La figura del caganer, típica del pessebre, s'ha convertit en un souvenir més, i per això es vol instaurar fora de Catalunya. "Amb aquest local l'objectiu és que s'apreciï que les nostres figures no pretenen ser una burla sinó un homenatge, i que sigui un souvenir per al turista que visita la ciutat" afirma l'escultor de Caganer.com Marc Alós.

Amb aquesta ja són sis les botigues de caganers que la companyia gironina ha obert, tres a la capital catalana, una al Barri Vell de Girona i una a Torroella de Montgrí, on hi ha el taller d'elaboració de les figures.