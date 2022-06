La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va instar aquest dimarts el Govern català a reactivar el ritme de les inversions a Catalunya davant les alarmants conclusions que es deriven de l’informe d’Hisenda que reconeix que la inversió real a Catalunya l’any passat equival al 35% del pressupostat i que a Madrid aquest percentatge és del 187,3%. «No podem establir un relat exclusivament entorn de les fredes xifres. Des del 2008, aquest Govern ha invertit en Catalunya més que en cap altra. Hem de fer una anàlisi projecte per projecte i veure la situació de cada un quan va arribar l’actual Govern». La ministra va fer aquestes declaracions en l’acte d’inauguració oficial del Saló Internacional de la Logística (SIL), davant de multituds i enmig de polèmica. I al mateix escenari, el secretari de Territori i Mobilitat del Govern català, Isidre Gavín, va denunciar que les inoportunes dades que evidencia Hisenda són «inadmissibles»: «Durant tots aquests anys van passant governs de diferents colors i això no només no canvia, sinó que es consolida i empitjora». Segons Gavín, la no execució de les inversions previstes «deixa tirades les empreses, les infraestructures i els ciutadans que les utilitzen», de manera que és necessari abordar «una profunda reflexió».

Sánchez va eludir amb elegància i somriures assumir responsabilitats de l’últim decenni, però les dades aclaparadores evidencien culpes de molts i vergonyes de tots. «Les comparacions entre autonomies només amb les xifres no transmeten la realitat de com estan avançant els projectes, no es transmet el compromís i la voluntat del Govern espanyol i del meu ministeri amb Catalunya», va opinar Sánchez.

Comissió amb el Govern

Comissió amb el GovernI després del reconeixement a mitges de la situació, Sánchez va instar el Govern català «que s’assegui en el marc de l’acord pressupostari per acordar una comissió i fer el seguiment dels projectes d’infraestructures. Estem esperant que ERC nomeni els seus representants en aquesta comissió». Hi ha el ressentiment en el Govern espanyol que l’evidència denunciada repetidament des de fa anys de dèficit inversor entela una situació de creixement econòmic i perspectives d’inversions milionàries en els pròxims anys amb els fons europeus. La inoportunitat de les dades d’Hisenda contrasta amb la rellevància del moment per a les inversions. Cert que el traçat del corredor mediterrani per la costa de Tarragona pot arribar a ser la gran ficada de pota per a la història de la província amb l’excusa d’urgències que no s’han traduït al final en rapidesa ni alternatives lògiques a un traçat que destrueix el potencial turístic i menysprea els habitants a favor dels interessos de les empreses.

Però les crítiques al Govern català, sobre la influència de la falta de consensos interns en el retard d’inversions, no són suficients per justificar l’alarmant falta d’inversions a Catalunya que depenen de l’Estat. Sánchez va reiterar aquest dimarts la necessitat de reprendre relacions amb el Govern de Catalunya: «M’agradaria un discurs assossegat i rigorós i establir reunions tècniques per poder avançar i desbloquejar projectes que estan parats per falta de consens als municipis», va explicar Sánchez. I va arribar més enllà en el discurs de xifres, dades i percentatges: «En el primer trimestre hem licitat entorn del 160% més que en el mateix trimestre de l’any passat a Catalunya. L’increment de l’execució de Madrid de l’any passat ve explicat pel pagament de responsabilitats patrimonials d’autopistes a Madrid. És temptador aïllar aquestes xifres, però no dibuixa la realitat».

Rodalies i el contracte programa

I sobre les inversions en trens, el ventilador dels dubtes arriba si es parla del contracte programa de Rodalies i que el Govern català sembla reticent a concedir a Renfe, tot i que és la companyia amb més capacitat financera per emprendre les reformes necessàries. Per a alguns, si Renfe hagués acordat ja el contracte amb la Generalitat, s’haurien invertit 112 milions d’euros en compra de trens d’alta capacitat. La paralització d’aquest concurs ha causat que les inversions hagin sigut zero. La culpabilitat d’aquesta situació és discutible.

Per a Sánchez, «moltes de les inversions són complexes, amb períodes d’estudi i licitació amplis. No és com fabricar cargols o llàpissos; les obres en infraestructures són difícils, amb períodes de planificació elevats. Des del 2008 estem mobilitzant recursos. Com a Govern no prometrem res que no puguem complir». Els Pressupostos de l’Estat són per ara més projecte que promesa, full de ruta a seguir en qualsevol cas.