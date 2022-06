Amb l’estiu a la cantonada, és el millor moment per organitzar plans a l’aire lliure i en família. Activitats d’oci, culturals i, també, plans per descobrir la natura i quedar-se aclaparats amb animals exòtics en una fidel recreació del seu hàbitat. Tot això és possible gràcies als nous zoològics d’immersió, un nou tipus de parc d’animals que submergeixen el visitant en la natura salvatge.

Els <strong>BIOPARC</strong> que, amb tres centres a les principals ciutats turístiques d’Espanya –BIOPARC València, BIOPARC Fuengirola i BIOPARC Aquari de Gijón–, són una experiència completament diferent de zoològic del segle XXI. Estan dissenyats perquè les persones que els visitin disfrutin un viatge per alguns dels hàbitats salvatges més bonics i amenaçats, per la qual cosa podran contemplar els animals, la vegetació i els paisatges sense barreres visuals.

Aquest format és una nova manera d’entendre l’entreteniment, creant l’«oci amb causa» i amb l’objectiu de motivar un canvi d’actitud en la societat cap a la conservació de la natura, així com protegir el medi ambient i preservar les espècies animals en perill d’extinció.

BIOPARC ofereix una experiència «per a tots els públics», per disfrutar en família o amb amics amb tota la comoditat, seguretat i tranquil·litat.

Compromís amb la preservació de la biodiversitat

A més d'oferir l'experiència d'endinsar-se en la natura indòmita, els BIOPARC contribueixen a la preservació del medi ambient, a través de diferents iniciatives i accions que combinen l'oci amb la conscienciació, la protecció de les espècies amenaçades i la conservació del planeta.

¿Quines són algunes d’aquestes accions?

La protecció d'espècies en perill d'extinció. D'una banda, amb la participació dels BIOPARC en prop de 100 programes europeus de preservació d'espècies en perill d'extinció, el que s'anomena conservació 'ex situ', que mira de garantir la seva supervivència. Paral·lelament i igualment vital, és la conservació 'in situ', la que es realitza en l'hàbitat d'origen. En aquest sentit, és la <strong>Fundació BIOPARC</strong> la que lidera aquestes accions col·laborant amb importants projectes internacionals que beneficien no només les espècies amenaçades, sinó tota la biodiversitat que atresoren aquestes valuoses zones del nostre planeta.

Benestar animal, que implica facilitar que les diferents espècies puguin desenvolupar el seu comportament natural, portar a terme accions d’enriquiment ambiental, a més d’oferir les millors cures en tots els sentits.

Conscienciació de la societat: la visita als BIOPARC és una experiència dirigida al fet que les persones puguin emocionar-se al contemplar la bellesa de la natura. A més, es promouen accions solidàries per implicar la societat en diferents «causes» referents al món animal.

Compromís amb la sostenibilitat. La utilització d’energia «verda», la implementació de sistemes d’optimització de recursos tan important com l’aigua o ser pioners en l’eliminació del plàstic d’un sol ús als estris dels seus restaurants, en són només alguns exemples.

BIOPARC Aquari de Gijón, un espai per als amants de la natura

Els amants de la natura i, en concret, del fons marí tenen una visita obligada a <strong>BIOPARC Aquari de Gijón</strong>, un espai extraordinari de la regió, situat davant la platja de Poniente, mirant al mar. Es tracta d'un centre de referència quant a conservació, educació i benestar animal.

L’aquari és un lloc viu, de bellesa singular, que va canviant d’estació a estació i, fins i tot, al llarg d’un mateix dia, ja que <strong>els animals </strong>que hi viuen es comporten de manera diferent segons l’hora. No és estrany contemplar els grans taurons toro solcant les aigües de l’oceà o disfrutar de les sempre actives tortugues marines fer una migdiada quan arriba la tarda o ser testimoni de com les anemones joia van obrint els seus tentacles segons avança el dia.

L’equip d’aquaristes del BIOPARC Aquari de Gijón realitza una tasca contínua de recerca, localització i incorporació de nous exemplars i espècies. Només en els últims mesos s’han incorporat més de 35 espècies i 300 exemplars.

Recentment s’han inaugurat nous espais, com el bosc humit tropical americà amb els simpàtics axolots, peixos cocodril, una iguana espinosa d’Utila, rajades motoro, granotes fletxa i d’ulls vermells i llustroses boes arcs de Sant Martí; o el nou aquari dedicat a l’Àfrica amb peixos com el dofí blau de Malawi, cíclids joia i frontosa i els saulosi. Al seu costat neda també el peix globus d’aigua dolça que, a més, es reprodueix a l’aquari, per la qual cosa si els visitants es fixen podran descobrir les cries nedant al tanc.

En <strong>la seva visita per BIOPARC Aquari de Gijón</strong>, el visitant podrà visitar la zona del Mar Carib i observar de prop els espectaculars peixos dard i l’ídol morú, que molts recordaran de la pel·lícula Buscant en Nemo, de la qual, per cert, a l’Aquari ja gairebé tenen tots els personatges principals de la pel·lícula.

I finalment, a la zona d’escull de corall hi ha noves espècies com el julia canari i damisel·les blaves, que destaquen per un bonic blau elèctric.

BIOPARC Fuengirola, la primera experiència immersiva

Inaugurat l'any 2001, <strong>BIOPARC Fuengirola</strong> va ser el primer parc orientat a les selves del món. Amb un recorregut pels diferents espais del parc –entre una vegetació frondosa esquitxada de rius, cascades, arbres colossals i temples de llunyanes cultures semienderrocats per la selva–, el visitant descobreix espècies sorprenents, la major part en perill d'extinció. Un meravellós entorn, recreat per emocionar i commoure els que s'hi s'endinsin.

El parc compta amb <strong>més de 200 espècies</strong> entre mamífers, aus, peixos i rèptils amb els quals l’equip de BIOPARC Fuengirola treballa diàriament per a la seva cura i conservació.

La <strong>visita al parc</strong> ofereix un recorregut natural per les selves tropicals del món, des de l’illa de Madagascar, passant per l’interior de la conca del Congo, les selves de centre i Sud-amèrica i finalment el sud-est asiàtic i les illes de l’Indo el Pacífic.

Entre arbres immensos, misteriosos temples i piràmides, grans salts d’aigua i cabalosos rius plens de peixos i cocodrils, els visitants poden descobrir espècies desconegudes com el cérvol ratolí –el més petit dels cérvols del món–, l’esquiu panda vermell, l’amenaçat i bellíssim tigre de Sumatra, el drac gegant de Komodo o l’insòlit hipopòtam pigmeu.

En un clar de selva l’emoció augmenta al trobar-se amb una família de goril·les que a finals del 2020 va augmentar amb el naixement del primer goril·la andalús de la història. Una mica més enllà, a les ruïnes d’un antic temple khmer, serà una cria d’orangutan nascuda aquest mateix any la que farà les delícies dels visitants.

Un descans per menjar en un restaurant de l’Índia colonial britànica servirà per recuperar forces i <strong>seguir l’itinerari</strong>. I mentre els visitants descobreixen més espècies amenaçades i disfruten de la seva bellesa podran sentir que estan ajudant a conservar-les.

BIOPARC València acosta tota la màgia de l’Àfrica

El tercer d'aquests parcs és <strong>BIOPARC València</strong>, un espai que ofereix un recorregut a l'aire lliure per acostar tota la màgia de l'Àfrica sense sortir de la ciutat de València.

Els impressionants recintes multiespècie característics de BIOPARC permeten explorar l’extensa sabana per contemplar les zebres amb rinoceronts i estruços. Just al costat, diverses espècies d’antílops conviuen amb girafes i diferents aus sota l’atenta mirada dels lleons. I una mica més enllà, entre baobabs gegants podem veure els elefants al costat de la cascada d’aigua mentre disfruten d’un bany al llac.

A les frondoses selves centreafricanes trobem les famílies de goril·les i ximpanzés, preciosos bongos, lleopards, búfals vermells, drils i un llarg nombre d’espècies que van apareixent en aquest passeig.

La cova Kitum amaga l’única visió subaquàtica d’hipopòtams a Espanya nedant entre diverses espècies de peixos, amb la sensació que es troben amb els temibles cocodrils, tot això en una recreació dels ecosistemes dels grans llacs. En el nostre recorregut arribem a l’exòtica illa de Madagascar on podem passejar entre diferents espècies de lèmurs.

BIOPARC València allotja <strong>més de 3.000 animals de 160 espècies</strong>. A més de les més emblemàtiques, se’n descobreixen d’altres d’amenaçades i extintes en el seu hàbitat com les gaseles Mhorr, també algunes en risc crític de desaparèixer com els bongos o estranys animals com les rates talp o els oricterops.

L’<strong>exhibició educativa «El cicle de la vida»</strong> ofereix l’oportunitat de contemplar un «documental en viu» que completa l’<strong>experiència de la visita</strong> i permet conèixer el comportament natural de diferents espècies, les seves tècniques de supervivència o la seva recerca d’aliment. A més, el parc ofereix durant tot el dia activitats ludicoeducatives gratuïtes destinades a tots els públics que aporten informació de gran valor per al coneixement de la fauna africana.