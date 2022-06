Barcelona Tech City, l’associació que representa als diferents agents de l’ecosistema digital de la capital catalana, prossegueix la seva expansió a través de dos nous espais. En aquest cas es tracta de dos hubs focalitzats en la salut i la mobilitat urbana en què es podran instal·lar ‘start-ups’, grans empreses, universitats, acceleradors i, en definitiva, qualsevol agent rellevant d’algun d’aquests sectors. Els nous centres es posaran en marxa gràcies a la inversió de la Generalitat, que destinarà 275.000 euros a aquests projectes fins al 2022 a través d’Acció, la seva agència de promoció econòmica.

El nou ‘pier’ –nom amb què Barcelona Tech City es refereix a aquests centres a causa que el primer que es va posar en funcionament va ser el Pier01– que està més avançat és l’especialitzat en salut. De fet, les obres de condicionament del nou espai ja han començat i està previst que iniciï la seva activitat a finals del 2021. Per al desenvolupament d’aquest hub s’han tancat acords de col·laboració amb Catalonio Bio&Healthtech i l’Hospital Vall d’Hebron, a més de comptar amb el recolzament d’empreses del sector de la salut que ja són sòcies de Barcelona Tech City. L’espai comptarà amb una superfície de 6.000 metres quadrats i s’ubicarà en el número 26 de Via Laietana, a l’antiga seu del Departament de Polítiques Digitals. Quant al projecte de mobilitat urbana, encara no té una localització definida

«A través dels dos nous ‘piers’ i altres iniciatives que vindran podrem vertebrar el creixement d’aquests sectors i de l’esquema tecnològic de Catalunya», assegura Miquel Martí, director general de Barcelona Tech City. El conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, destaca que «el coneixement, la creativitat i la innovació seran els eixos que ens permetran sortir de la crisi derivada de la Covid-19» i fer-ho «més forts que abans». El conseller i el president de Barcelona Tech City, Miguel Vicente, han firmat avui el conveni de col·laboració que permetrà arrencar els nous projectes.

Miquel Martí, director general de Barcelona Tech Cityconseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosapresident de Barcelona Tech City, Miguel VicenteBarcelona Tech City va traslladar la seva seu principal al Palau de Mar, al barri de la Barceloneta, el 2016. En aquest enclavament es concentren més de 100 empreses i organitzacions repartides en 11.000 metres quadrats. El 2019 es va estrenar el Pier03 a l’edifici d’Els Porxos d’en Xifré, amb una superfície d’uns 3.500 metres quadrats. A priori aquest hub s’havia d’especialitzar en empreses de tecnologia ‘blockchain’, però a la pràctica s’ha convertit en una ampliació del Pier 01 en què s’ubiquen companyies de tot tipus. A més d’aquests futurs ‘piers’ de salut i mobilitat, Barcelona Tech City també té previst iniciar un altre projecte de finances digitals a la seu de la Borsa de Barcelona que s’hauria de posar en marxa al llarg del 2021.