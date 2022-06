Tres mesos després que Vladímir Putin decidís envair Ucraïna i després de pràcticament un any que l’IPC iniciés la seva escalada, el mercat laboral espanyol continua llançat. Espanya va sumar al maig el seu quart mes consecutiu amb l’ocupació a l’alça, va ser el seu millor maig dels últims quatre anys i consolida folgadament la quota dels 20 milions de treballadors en actiu. La imminent temporada turística bufa a favor i la resta d’incerteses no desacceleren, per ara, la marxa del mercat laboral espanyol, segons les dades publicades aquest dijous pels Ministeris de Seguretat Social i Treball. Cosa que ha permès que, per desgast i després de diversos mesos de ‘números verds’, l’atur hagi baixat dels tres milions de persones. Una cosa que no passava des del 2008, quan va esclatar la crisi del maó.

