Després de dos anys d’aturada per la pandèmia, el turisme experimenta una forta reactivació. El sector es va recolzar l’any passat a la fortalesa de la demanda dels clients espanyols per llançar aquesta recuperació, però ara també es troba amb una millora substancial del negoci vinculat als turistes estrangers per impulsar l’activitat.

Espanya va rebre a l’abril 6,1 milions de turistes internacionals, fet que suposa multiplicar gairebé per deu els 629.000 viatgers registrats l’any passat i amb la qual cosa es recupera un 85% dels nivells d’arribades prepandèmia gràcies a l’embranzida de la Setmana Santa, segons dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística. El sector ja acumula 11 mesos consecutius de creixements de les arribades de turistes estrangers després de la caiguda provocada per la covid. Les estimacions del Govern preveuen una temporada d’estiu ja gairebé plenament normalitzada i igualant els registres previs a la covid i també que durant el conjunt de l’any s’acabaran recuperant al voltant d’un 80% del rècord de turistes del 2019.