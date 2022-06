Breu reunió, de 20 minuts, entre la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i el president Pere Aragonès i el seu vicepresident, Jordi Puigneró, a Barcelona, per parlar de l’escassa execució de la inversió de l’Estat a Catalunya. Segons el ministeri, es va tractar «la importància de reforçar la col·laboració entre les dues administracions per impulsar el ritme d’execució de les infraestructures». Segons fonts de l’executiu català, la trobada no va rebaixar la indignació que recorria dilluns el Palau de la Generalitat.

Aragonès, sabedor que coincidiria amb Sánchez en la inauguració d’unes oficines de Google a Barcelona, va sol·licitar la reunió. La conclusió és que la titular de Transports «no ha donat cap explicació plausible ni cap compromís d’esmena». La ministra va traslladar «el compromís de l’executiu central amb la societat catalana». En la trobada es va acordar convocar la Comissió d’Infraestructures per analitzar l’execució de les infraestructures a Catalunya. La ministra va demanar «col·laboració» a la Generalitat per «impulsar el ritme d’execució de les infraestructures». Un to molt allunyat de la impaciència i la indignació de la part catalana. «Ha estat clarament insuficient, un discurs absolutament buit. S’omplen la boca de l’amor cap a Catalunya, però la relació es deteriora per la via dels fets», apunten fonts del Govern català. «La Comissió d’Infraestructures és una taula tècnica i hi ha clarament una vocació política en la infrainversió», sentencia aquesta veu. D’altra banda, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha enviat dues cartes a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i a la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, en què expressa «el profund malestar i rebuig a les xifres d’execució conegude». Per a Vilagrà, «el lideratge polític requereix confiança i ètica. Els acords aconseguits són paper mullat» per al Govern.