El nombre d'aturats a les comarques gironines torna a baixar aquest maig en 1.756 persones, un 5,15% menys que el mes passat, segons l'estadística que publica el Ministeri. Aquesta davallada es deu, sobretot, a l'inici de la temporada turística, ja que la majoria de persones que estaven aturades i ara han trobat feina provenen del sector serveis (1.372). Si comparem la situació de la demarcació amb ara fa un any, la situació també millora ja que hi ha un 30,52% menys d'aturats que el maig del 2021. Pel que fa al nombre de contractes indefinits, en l'últim mes s'han signat 14.557 documents, un 4,45% menys que el mes passat. El que sí que creix és el nombre de temporals, que augmenta un 11,02% (1.050 contractes més).

El nombre de persones a l'atur a la demarcació és de 32.355 persones segons indica l'estadística mensual que publica el Ministeri de Treball i Economia Social. Això significa que hi ha 1.756 persones menys a l'atur que a l'abril (-5,15%). Les bones dades d'ocupació de la Setmana Santa i el bon temps han fet que els establiments turístics tinguin esperances en la temporada d'estiu i contractin gent.

D'entre les 1.756 persones que han trobat feina a la demarcació gironina en l'últim mes, 1.372 provenien del sector serveis (on hi ha el comerç i l'hostaleria). Pel que fa a la resta de sectors, en la construcció hi ha 137 aturats menys, en la indústria també cau el nombre de persones sense feina (-99) i l'agricultura ha registrat 86 persones menys a l'atur.

Les comparacions de les estadístiques en relació amb ara fa un any demostren que l'economia gironina comença a deixar enrere la pandèmia. En relació amb el maig del 2021 hi ha 14.212 persones menys a l'atur, que representar una davallada del 30,52% .

Catalunya té una tendència similar a la gironina. Actualment hi ha 348.027 persones aturades, un 4,57% menys de les que hi havia el mes d'abril (16.671 persones). En comparació amb l'any passat la diferència en el percentatge d'aturats al país és d'un 27,77% menys (133.790 persones).

Augmenta la temporalitat

Malgrat tot, aquest mes de maig s'han signat menys contractes indefinits que durant l'abril. Si bé l'augment que hi havia era un reflex de la reforma laboral impulsada pel govern espanyol, aquest nombre de contractes indefinits sembla haver-se frenat. A les comarques gironines durant el maig s'han signat 14.557 contractes indefinits, que representa 678 menys (4,45%) dels que es van signar durant l'abril. Tot i això, aquesta xifra encara està molt per sobre dels contractes indefinits que se signaven ara fa un any (10.752 contractes més).

Pel que fa als temporals, aquest maig s'han signat 10.574 contractes. Això són 1.050 més dels que hi havia a l'abril amb un augment de l'11,02%. Tot i així, ara fa un any se signaven 19.140 contractes temporals, un 44,75% més dels que s'han signat durant el maig d'aquest 2022.

Aquest petit increment en contractes temporals fa que augmenti la temporalitat a la demarcació. Si durant l'abril aquests contractes representaven només quatre de cada deu, ara en són cinc de cada deu. El nombre d'indefinits queda relegat al 46,43%. Tot i així, l'estadística indica que Girona és la segona demarcació catalana amb menys contractes temporals i de les primeres de tot l'Estat.

Un 2% més d'afiliats

Les dades del Ministeri també indiquen que s'han creat nous llocs de treball a la demarcació, tot i que a un ritme inferior al del mes d'abril. Durant el maig hi ha 6.863 nous afiliats a la Seguretat Social a la demarcació de Girona, un 2,01% més que durant l'abril. En comparació amb el 2021, s'augmenta la diferència, ja que el maig de l'any passat hi havia 23.262 afiliats menys que aquest 2022 (un 7,17%). A dia d'avui a la demarcació hi ha 347.843 persones afiliades a la Seguretat Social.