Les Cambres de Comerç sòcies del projecte CCI PirineusMed II, entre elles la de Girona, es van citar dilluns a Perpinyà per compartir uns resultats exitosos que mostren novament que la cooperació entre empreses transfrontereres és una aposta de futur dels nostres territoris. El seu objectiu és impulsar i desenvolupar la cooperació econòmica i els fluxos comercials dins l'espai transfrontrer, augmentant la competitivitat, la internacionalització i la professionalització de les empreses transfrontereres i creant noves oportunitats empresarials.

El projecte CCI PirineusMed II és un projecte impulsat per les Cambres de Comerç d’Andorra, Girona, Lleida, Occitanie Pyrénées-Méditerranée i Pyrénées Orientales. A part, el projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el programa Interreg V A POCTEFA (2014-2020), que fomenta les aliances entre pimes, autònoms i microempreses.

Les activitats organitzades durant aquesta jornada van comptar amb més de 1.000 empresàries, empresaris i professionals que van poder establir més de 250 contactes comercials. També es van resoldre 70 consultes transfrontereres i es van acompanyar a més de 16 empreses promocionant l’empresa rural i la innovació en el territori.

Els actes que van aplegar més gent al llarg de la jornada van ser els anomeats networkings, que es basen en construir una àmplia base de dades entre empresaris, emprenadors i autònoms per reforçar la seva imatge coorporativa i crear noves branques de comunicació i negocis. Per una banda, compten amb conferències, xarrades i col·loquis per part d’experts i empreses referents per aportar coneixement, capacitació i visió als seus participants. I, per l'altra, compten amb espais de networking que fomenten, mitjançant diverses metodologies, els contactes entre empresàries, empresaris i professionals assistents. En aquestes activitats van treballar temàtiques com la transferència del coneixement, la innovació, les noves tecnologies, la transformació digital, la mediació en conflictes transfronterers, el comerç de proximitat, l’esport, l'alimentació i la salut, i la demanda en temps de covid, entre altres.

Amb aquests resultats i el gran equip format, les Cambres aposten per capitalitzar tot el coneixement generat i continuar treballant en futurs projectes.