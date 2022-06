Les matriculacions de turismes i tot terrenys van augmentar un 2,09% al maig a les comarques gironines, arribant a les 976 unitats, segons van informar les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam). En els primers cinc mesos de 2022, Girona acomula un total de 4.050 unitats venudes, la qual cosa representa una disminució del 2,99% respecte al mateix període de l'any passat.

Per altra banda, el nombre de turismes matriculats en el global de Catalunya ha arribat a les 9.295 unitats al maig, un 10,9% menys que el mateix mes del 2021. Catalunya s'ha mantingut com la segona comunitat de l'Estat amb més unitats venudes, només per darrere de Madrid, que ha registrat 48.949 vehicles matriculats i un descens del 18,9% en comparació amb l'any anterior. Al conjunt de l'Estat les matriculacions de turismes i tot terrenys han baixat un 10,9% (84.977) respecte del maig del 2021. Ara bé, la patronal ha destacat que les vendes dirigides a particulars i empreses han assolit millors xifres que el mateix període de l'any passat.

En canvi, les dades publicades per Anfac indiquen que els vehicles electrificats continuen creixent. Així, a Catalunya les matriculacions de turismes elèctrics s'han incrementat un 18,78% al maig respecte del mateix mes de l'any anterior. S'han entregat fins a 1.012 unitats, mentre que el 2021 van ser 852. A les comarques gironines, l'augment ha estat més considerable, d'un 36,25%, entregant-se fins a 109 unitats. Els també híbrids han crescut un 22%, a Girona un 28%.

La marca que destaca més al maig i durant els primers cinc mesos de l'any a la província és Hyundai, amb 156 cotxes venuts al maig i un total de 495 des de prinicipi de 2022. La segona marca més venuda és Toyota, i la tercera Kia.