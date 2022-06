Al voltant d’una vintena d’obres de l’Estat en carreteres i xarxa ferroviària a Catalunya es troben actualment paralitzades o acumulen importants retards, segons dades de fonts del sector. En aquest apartat hi ha des de trams de la N-2 o l’A-27 Valls-Montblanc al desdoblament de la N-340/A-7 o el de la línia R-3 de Rodalies Montcada-Vic, amb 25 anys de retard.

La llista és llarga i coincideix amb la polèmica per les dades de la baixa execució pressupostària el 2021 per part de l’Estat a Catalunya, amb només el 35,8% del previst, 10 punts per sota de la mitjana espanyola, mentre que a Madrid va superar el 180%. I el problema és que aquesta qüestió, que s’ha enquistat i que fa que Catalunya rebi només el 9% de la inversió territorialitzada de l’Estat, mentre que aporta al voltant del 19% del producte interior brut (PIB) i representa el 16% de la població, ha generat un clam en contra.

«Incompliment recurrent»

Catalunya és el tercer territori amb una despesa més baixa per habitant en aquesta matèria, amb només 95,1 euros. Només queden per sota el País Valencià, amb 92,7 euros i Navarra (territori foral), amb 75,6 euros. Experts consultats destaquen que és preocupant «el recurrent incompliment pressupostari» malgrat l’evolució positiva que està tenint la licitació pública.

El problema, segons les dades, no és només de paralització de projectes sinó de demores. Un exemple: l’A-27 Valls-Montblanc, de 7,3 quilòmetres, amb una inversió de 150 milions, es va licitar el 2008 i està previst que entri en funcionament el 2023, 11 anys després de les primeres previsions. O el Pla de Rodalies. Del pla per al període 2008-2015 s’ha executat el 14% dels 4.000 milions d’inversió prevista el 2015 i no s’han fet línies noves, ni desdoblaments. Actualment està en vigor un nou pla del 2021 al 2030, que segons diverses fonts va a millor ritme. Del «pla de xoc» del 2014 al 2016 es van executar el 35% dels treballs, d’una inversió de 306 milions.

Hi ha projectes que acumulen retards històrics, com el desdoblament de la línia R-3 de Rodalies Montcada-Vic, la posada en marxa del qual està prevista al tram Parets del Vallès-La Garriga, una quarta part del projecte amb un pressupost de 650 milions, i 25 anys després de la seva licitació; o el soterrament de la línia de tren al seu pas per Montcada. Aquesta inversió de 300 milions, que havia d’estar a punt el 2015, s’espera que pateixi un retard de 10 anys.

Passa el mateix amb el soterrament de les vies de tren a l’Hospitalet de Llobregat, amb una inversió prevista de 608 milions i del qual 20 anys després del primer protocol per executar-lo només s’ha redactat el projecte constructiu, que a més s’ha de tornar a fer i no hi ha previsió de posada en marxa.

Un altre exemple és l’accés ferroviari a la T-1 de l’aeroport de Barcelona. Està previst que entri en servei el 2024. La seva primera adjudicació va ser el 2010 i les obres es van reiniciar el 2015. D’unes característiques similars, les obres a l’aeroport de Madrid es van adjudicar el 2007 i van acabar el 2011. Pel que fa als accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona, la previsió és que estiguin enllestits el 2028, amb 16 anys de retard. També es manté el coll d’ampolla del tram de via única al nus de Vilaseca, del Corredor Mediterrani; i un retard de nou anys en l’adaptació de l’amplada de via al tram Castelló-Tarragona-Martorell.

En altres casos, les obres s’estan executant, però a un ritme molt baix. És el cas de la B-40 Olesa-Viladecavalls, un tram de sis quilòmetres d’una infraestructura de 15.

Protestes del territori

En altres ocasions, les demores es deuen a protestes dels territoris, que s’oposen a determinades obres. És el cas del desdoblament de la N-340/A-7. Altres actuacions compromeses el 2005 estan paralitzades, com l’A-14 Almenar-Alfarràs; les variants de la N-420 Gandesa, Riudecols i Corbera, o l’A-26 de Besalú a Figueres. També ho està, amb 12 anys de retard la connexió Ronda Litoral/C-32 a Sant Boi.

Pel que fa a la N-II de Maçanet a la Jonquera, està paralitzat l’enllaç a Vidreres, un tram de dos quilòmetres i 24,4 milions. No hi ha data prevista de posada en marxa. En la mateixa via també està aturat el tram Vilademuls-Orriols. La supressió del peatge a l’AP-7 preveu desdoblar només la variant de Figueres i s’ha aprovat un projecte nou.

La Generalitat eleva al 86% el seu nivell d’execució de la inversió

El president d’Infraestructures de la Generalitat, Miquel Buch, va assegurar ahir que el pressupost per a infraestructures del Govern, que es va mantenir estable entre el 2018 i el 2020 en al voltant de 380 milions, s’ha disparat fins a sumar un 20% el 2021, fins a 458 milions, i arribarà aquest exercici als 679, un 48% més. És la resposta del Govern a les informacions sobre el baix nivell d’execució de les inversions de l’Estat. Buch va afirmar que el grau d’execució de les obres d’Infraestructures és del 86%.

L’exconseller d’Interior va comparèixer al Parlament com a president d’Infraestructures.cat, que gestiona a més una part dels fons europeus que arribaran a Catalunya. Concretament es preveu que, entre el 2021 i el 2026, comportin un volum d’inversió finançada d’uns 664,3 milions. Buch va defensar el bon ritme d’execució d’obres del seu departament.