El BBVA ha decidit crear una nova àrea de sostenibilitat gobal al capdavant de la qual hi haurà el responsable actual del banc als EUA, Javier Rodríguez Soler. L’objectiu és convertir el banc en referent «dels clients en solucions de sostenibilitat». Al seu torn, Jaime Sáenz de Tejada, director financer del BBVA, i Rafael Salinas, responsable global de Riscos, intercanvien les funcions.

La nova àrea global de negoci «donarà un impuls definitiu» al banc en el seu «lideratge en sostenibilitat» i a la «prioritat estratègica» d’ajudar els clients «en la seva transició cap a un futur sostenible», segons el president del BBVA, Carlos Torres Vila.

El 2019, el banc va incorporar la sostenibilitat com una de les seves sis prioritats estratègiques, posant el focus en la lluita contra el canvi climàtic i el creixement inclusiu. En els últims anys s’han fet passos importants, com són el compromís de canalitzar 200.000 milions d’euros entre el 2018 i el 2025 en finançament sostenible, dues vegades la quantitat establerta en l’objectiu inicial, entre altres iniciatives.

El canvi climàtic i la transició cap a una economia baixa en carboni tenen implicacions rellevants en la cadena de valor de la majoria dels sectors productius, i requeriran inversions significatives en nombroses indústries. Els avenços tecnològics entorn de l’eficiència energètica, les energies renovables, la mobilitat eficient o l’economia circular suposen una font de noves oportunitats de negoci.

A més del repte i l’oportunitat que suposa la descarbonització de l’economia, el BBVA aborda la sostenibilitat en un sentit ampli, «incloent-hi també l’impacte de l’activitat humana en ecosistemes naturals i la pèrdua de biodiversitat, així com el desenvolupament inclusiu com a via de creixement i de reducció de desigualtats en les societats en què opera», segons un comunicat.

Javier Rodríguez Soler, actual ‘country mànager’ dels Estats Units, liderarà la nova àrea, que formarà part del màxim nivell executiu de l’organització, el Global Leadership Team, i reportarà al conseller delegat, Onur Genç. Addicionalment, tenint en compte l’elevat caràcter estratègic i transformador de l’àrea, s’estableix un report en aquests àmbits al president del Grup, Carlos Torres Vila.