L’Auditori Josep Irla de Girona va ha acollit aquest migdia l’entrega de la dissetena edició dels Premis Manel Xifra i Boada, promoguts per EnginyersGi i Comexi i que tenen com a propòsit reconèixer les persones i grups que han contribuït a l’enginyeria i el coneixement tècnic. Durant l’acte d’entrega de premis han tingut especial importància les intervencions sobre emergència climàtica, així com el paper de la dona en l’enginyeria i la importància d’aquesta àrea de coneixement en l’activitat econòmica i el futur del país. La cerimònia ha comptat amb la presència de Daniel Marco, director general d’Innovació i Economia Digital, i de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Per primera vegada, el premi a la transferència de coneixement tècnic i tecnològic s'ha entregat a una dona. Aquest honor ha estat per Elvira Carles Brescolí, directora de la Fundació Empresa & Clima. El grup AMADE (Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural) ha guanyat el premi al Grup de Recerca Aplicada o Centre Tecnològic. En aquest cas, AMADE es dedica a la mecànica de materials i estructures amb una especial atenció als materials compostos reforçats amb fibra. El premi a la Trajectòria Professional ha estat entregat a Narcís Bartina i també a Josep Ribas Port, aquest últim a títol pòstum. Bartina és enginyer tècnic en electrònica industrial. Mentresentat, Ribas, que va morir a principi d’abril a l’edat de 75 anys, va ser tècnic en electricitat i màster en gestió i organització d’empreses. També va ser el fundador de l’empresa DSET. Finalment, també s'han atorgat els premis del Patronat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, que reconeix els millors projectes de final de carrera. En aquest cas, han estat cinc els premiats: Josep Fanals i Batllori, del grau en enginyeria elèctrica; Llorenç Fans i Batllori, del grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica; Josep Matamala i Pagès, del grau en enginyeria mecànica; Miriam Escribano Bella, del grau en enginyeria química; i Aniol Bosch Collell, del grau en enginyeria en tecnologies industrials i una doble titulació en els graus d’enginyeria en tecnologies, per una banda, i del d’administració i direcció d’empreses, per l’altra. Els premis Manel Xifra i Boada estan organitzats pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Grup, amb la col·laboració de la Universitat de Girona. Els premis van néixer l’any 2005, poc després de la mort de Manel Xifra i Boada, qui va dedicar la seva trajectòria professional al sector industrial.