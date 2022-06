No serà la de Volkswagen, però «seran d’altres». Extremadura acollirà la segona gigafactoria espanyola de bateries per a cotxes elèctrics, una planta que ocuparà 200 hectàrees del polígon industrial Expacio Navalmoral, a Navalmoral de la Mata (Càceres), i que està promoguda per Acciona i el grup asiàtic Envision. Per a la primera fase es preveu una inversió de 800 milions d’euros i la creació d’un miler de llocs de treball directes.

La planta tindrà una capacitat de 10 GW escalables que es podrien ampliar a 30 en fases successives (de 10 GW cadascuna), arribant als 3.000 llocs de treball i els 2.000 milions d’inversió gràcies a les ajudes del PERTE d’Energies Renovables, Hidrogen Renovable i Emmagatzematge. El projecte està vinculat a les reserves de liti de la província de Càceres per a l’aprofitament i l’optimització de tota la cadena productiva, des de l’extracció i el tractament del mineral fins a la fabricació de cel·les de bateries i càtodes per a diverses indústries. El portaveu de la Junta d’Extremadura, Juan Antonio González, va assenyalar que l’autonomia «canviarà radicalment el seu destí en els propers anys», segons les dades i les inversions que l’executiu maneja. González va destacar l’esforç realitzat pel Govern perquè Extremadura sigui una zona atractiva a ulls dels inversors i va assegurar que en aquests moments compleix «totes les condicions» perquè vinguin projectes importants. «Tenim la superfície de sòl industrial més gran disponible que mai ha tingut la Junta i les localitzacions, els processos de formació i la problemàtica derivada de permisos industrials es treballa conjuntament», va dir. Va ser el passat 7 d’abril quan el president del Grup Acciona, José Manuel Entrecanales, va anunciar en la junta general d’accionistes que estava en converses amb una de les principals empreses d’energia i tecnologia del món per dur a terme un projecte de fabricació de bateries i de mineria de liti a Espanya. Entrecanales no va especificar llavors el nom de la companyia asiàtica ni va donar detalls del projecte, només va assenyalar que les converses estaven en una fase avançada i el va qualificar de «revolucionari a Espanya».