Hisenda retorna 68,6 milions d’IRPF a Girona en dos mesos de campanya

L’Agència Tributària ha retornat 68,6 milions d’euros a 97.963 contribuents gironins en els dos primers mesos de la campanya de la renda de 2021, que va començar el passat 6 d’abril. Això suposa que l’Agència Tributària ha retornat als gironins el 69,51% dels imports sol·licitats. En total, han estat més de 200.000 gironins els que han presentat fins avui la declaració de la renda. No tots, però, encara se’ls ha fet la devolució, tot i que un 76,82% de la població gironina ja ha rebut la seva part. En tot cas, la xifra de 68,6 milions d’euros pagats als contribuents gironins augmentarà fins als 98,7 milions quan s’hagi retornat el cent per cent de les declaracions presentades. Tot això, sense tenir en compte que l’últim dia per presentar la declaració de la renda del 2021 és el 30 de juny, excepte en el cas de liquidacions a ingressar amb domiciliació bancària, que han d’estar lliurades abans del 27 de juny.

Pel que fa a Catalunya, s’han retornat 800,9 milions d’euros a 1,07 milions de contribuents, la qual cosa suposa el 71,57% dels imports sol·licitats. A tota la comunitat autònoma s’han presentat 2,2 milions de declaracions fins ara. Mentre, en el conjunt d’Espanya, s’han retornat un total de 4.895 milions d’euros a 7,4 milions de contribuents, el 73,4 % dels imports sol·licitats en aquest període. Des de l’inici de la campanya el passat 6 d’abril han presentat la seva declaració uns 13 milions de contribuents a tot l’Estat, un 1,28 % més que en aquestes mateixes dates de l’any passat. La majoria d'aquestes declaracions, 9,2 milions, sol·licitaven devolució, per un import total de 6.669 milions d'euros, de les quals ja se n’han abonat 7,4 milions per import de 4.895 milions. També s'han lliurat 3 milions de declaracions a ingressar per import de 3.790 milions d'euros. La resta són liquidacions negatives o altres conceptes.