El sector turístic espera que aquest estiu sigui el de la seva recuperació definitiva després de la irrupció de la pandèmia, segons els experts que van participar ahir en una jornada organitzada per la Fundació Jordi Comas a l'Auditori dels Jardins de Cap Roig a Palafrugell.

Un d'aquests ponents, representant de l'administració, va ser el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, qui va assegurar que es podria arribar a 8 milions de visitants, el doble que en el mateix període estival del 2021, per la qual cosa l'escenari és «optimista».

Castellanos va detallar també que Catalunya, en la seva anàlisi del sector, aposta decididament per impulsar l'oferta enogastronòmica, que va qualificar d’«estratègica, perquè atreu turisme de major qualitat», que es reparteix a més per tot el territori i que facilita la desestacionalització.

Respecte als fons europeus enfocats al turisme, va recordar que la convocatòria a Catalunya va arribar a 70 milions el 2021 i que, aquest 2022, pujaran a 75 milions i es destinaran a destinacions urbanes i rurals amb Barcelona com a principal focus, mentre que el 2023 serà l'any del sol i platja.

Aquesta taula va comptar també amb la presència de la presidenta del Grup Guitart, Cristina Cabanyes, qui va reclamar un augment d'aquestes ajudes en subratllar que només el 5 per cent del total es dedica al sector turístic que, en canvi, suposa un 12 per cent del PIB.

En canvi, els experts financers van voler destacar un altre punt de vista. Va ser el cas que van plantejar els experts financers, el responsable d'Hotels i Turisme per a Catalunya de CaixaBank, Albert Pascual, i el de Banca d'Empreses i Serveis Corporatius de la mateixa companyia, Pau Ibáñez. Tots dos van coincidir també en un altre dels debats en aquestes perspectives optimistes fins al punt que Pascual va explicar que, gràcies a les dades extretes dels pagaments amb targetes dels visitants, ja s'han superat en alguns subsectors els nivells del 2019, els previs a la pandèmia.

Les xifres mostren, en tot cas, «una forta recuperació del consum turístic després de l’onada de covid», segons aquest expert, qui va revelar també que les cerques a Google sobre informació de viatges a Espanya han crescut igualment respecte al 2019 en mercats emissors com el Regne Unit, Alemanya o els Països Baixos. «Serà un any molt bo d'ingressos, però es patirà en costos i, per tant, es reduiran els marges», va resumir Pascual, qui va puntualitzar que els problemes derivats de la guerra d’Ucraïna sobre falta de subministraments no afecta especialment el turisme espanyol.

En el seu torn, Pau Ibáñez va aprofundir en el factor de la sostenibilitat i el va qualificar d’«oportunitat» per al sector per entendre que serà clau en l'elecció de destinació del client. En aquest apartat són clau els fons europeus i Ibáñez va aconsellar a les empreses que estiguin preparades per presentar les seves propostes quan surtin les convocatòries.

Les energies van ser eix d'una altra taula, en la qual un dels responsables de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, Josep Maria Sales, van defensar l'engegada d'infraestructures com els parcs eòlics marins. Sales, conscient de l'oposició generada pels projectes en aquest àmbit a la Costa Brava, considera que contribueixen a la seguretat de subministrament i a limitar els costos energètics. Fins i tot, va assegurar que poden derivar com a font d'energia alternativa en una línia de molt alta tensió que connecti Espanya amb França. La secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat, Anna Barnadas, es va posicionar també en aquesta línia a favor de l'engegada de projectes com el del parc eòlic marí i va subratllarque, en la cursa contra el canvi climàtic, es necessita «que tothom col·labori».

Els catedràtics Carles Ferrater (UPC) i Joan Nogué (UdG) van acceptar l'impacte en el paisatge d'aquestes infraestructures imposat per la necessitat de descarbonització i, el director del Centre d'Arts Digitals de Barcelona, Jordi Sellas, i el periodista Miquel Molina van defensar la cultura i l'esport com a reclams turístics.

En la inauguració de la jornada, que va comptar amb la presència de la directora d'Institucions de CaixaBank, Gemma Batlle, i de l'alcalde de Palafrugell, Joan Bigues, la presidenta de la Fundació Jordi Comas, Carme Hospital, va destacar els «nous horitzons» als quals s’enfronta al turisme. Per altra banda, la clausura va correspondre al director de l'Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, que, acompanyat pel president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va reivindicar l'esforç del sector per a la reconversió del model de negoci.