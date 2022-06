La Cambra de Comerç de Girona i el Departament d’Educació ja han posat en marxa la segona edició de la Fira FPDual Gi, que es farà en format virtual el pròxim 16 de juny. L’objectiu d’aquesta jornada és promoure aquesta modalitat de formació professional que s’alterna entre el centre educatiu i l’empresa, combinant d’aquesta manera l’aprenentatge a l’aula amb l’activitat pràctica en el lloc de feina.

Durant la presentació de la fira, que va tenir lloc ahir, Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Girona va explicar que «a les empreses els costa generar, atraure i retenir talent, de manera que l’FP dual pot ser una solució, una porta d’entrada del millor talent jove a les empreses», afegint que «és millor que qualsevol selecció de personal». També Cristina Cots, cap de l’àrea de Formació de la Cambra de Girona, va afirmar que aquesta jornada permetrà, per segon any consecutiu «assessorar empreses en els avantatges de participar a l’FPDual, informar de les diferents alternatives de l’FPDual que demana el teixit empresarial del territori i millorar l’ocupabilitat de les persones mitjançant l’experiència professional».

La primera edició de la fira, celebrada el 21 de juny de l’any passat, va comptar amb la participació de 200 joves, 40 instituts i 70 empreses. Ara com ara, ja hi ha més de cinquanta empreses inscrites per l’edició d’enguany, que provenen de diferents sectors productius i són una bona representació del teixit empresarial de la província. Algunes d’aquestes empreses explicaran la seva experiència en el sector. Ho faran empresaris, responsables de persones, joves que han participat en programes d’FP dual, i que ara estan treballant gràcies a haver-se qualificat amb aquest sistema. De la mateixa manera, més de seixanta instituts participaran en aquesta fira per exposar els programes que ofereixen i el funcionament del pla d’estudis, així com estaran a disposició de resoldre els dubtes que puguin tenir els joves interessats.