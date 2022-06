Som Energia ha crescut amb 9.373 socis al llarg del 2021, fins a arribar als 77.528. Això es tradueix en un creixement del 12% respecte l'any anterior. Tot i que el gruix de Som Energia està format per particulars, la base societària també compta amb més de 3.400 empreses, cooperatives, associacions, fundacions i administracions públiques sòcies. Durant el 2021, la cooperativa ha comercialitzat un 11% més d'energia que l'any anterior, amb un total de 429.985 MWh, i ha facturat 79.209.827 euros (una xifra que emmarquen en l'augment generalitzat del preu de l'energia). A més, han tancat l'any amb un increment del nombre de contactes, arribant als 133.260.

En relació a la producció pròpia, el 2021 va entrar en funcionament la planta de Llanillos, finançada amb aportacions voluntàries al capital social. Això ha fet augmentar un 21% la generació de Som Energia respecte al 2020, i ha arribat als 18,82 GWh, equivalent a l'ús anual de gairebé 6.500 llars.

El balanç del 2021 també indica que l'autoproducció ha crescut considerablement. Amb les compres col·lectives d'instal·lacions fotovoltaiques que impulsa la cooperativa a través dels Grups Locals, al llarg de l'any s'han posat en marxa mil instal·lacions més d'autoproducció, i en un any s'ha doblat aquesta generació d'energia, que ha passat de 3,8 a 7,56 GWh.

Som Energia subratlla que el 2021 ha estat un any de canvis i dificultats per la inestabilitat del mercat elèctric. Per això han adoptat diverses mesures com l'obertura de capital social voluntari i valoren molt positivament la resposta dels socis perquè en tres setmanes van poder assolit 10 milions d'euros.

Som Energia (www.somenergia.coop) és una cooperativa de comercialització i producció d'energia verda que va néixer el 2010 amb el propòsit de canviar l'actual model energètic cap a un de 100% renovable i democràtic. Actualment compta amb més de 81.000 socis i 126.000 contractes de subministrament elèctric a la Península, les Illes Balears i Canàries.