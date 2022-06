Els ministres de Seguretat Social, José Luis Escrivá, i de Presidència, Félix Bolaños, van minimitzar ahir les conseqüències de l’error socialista de votació que va portar dijous a incorporar al projecte de llei de plans de pensions d’ocupació una esmena d’Unides Podem per a la supressió del topall màxim de cotització dels salaris a la Seguretat Social. «El procés de correcció està en marxa a través d’un vot particular, i no tindrà més transcendència», va explicar Escrivá. L’esmena aprovada implicaria que tant l’empresari com el treballador haurien de cotitzar a la Seguretat Social per la totalitat del salari, sense el límit mensual de 4.139,40 euros.