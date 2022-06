En política, incomplir és un fenomen no vinculant que a més té a favor seu la desmemòria ciutadana. És a dir, que si has promès alguna cosa, en el programa electoral, en el pressupost, en la reunió amb l’associació de veïns, i després no executes, no passa res. Tret que en les eleccions et passi factura. Conegut el grau d’acompliment dels comptes estatals, està clar que l’Estat no ha complert amb Catalunya. Algunes obres aturades o no realitzades, com ara el desdoblament de vies de la R3, l’eix ferroviari de La Sagrera o el soterrament de vies a diversos municipis de l’entorn de Barcelona. Però també la Generalitat té molt a callar. Segurament no tant. La línia 9, la T-Mobilitat o la connexió de línies de Ferrocarrils pel centre de Barcelona en són alguns exemples.

Com a element històric podria qualificar-se la llei de barris aprovada el 2004 durant l’etapa del president Pasqual Maragall, un projecte que, com moltes altres coses, va patir greus retallades sota el pretext de la crisi econòmica. La darrera gran depressió va obligar a prioritzar. I mentre el Govern central tramitava abans obres de Madrid (va tirar endavant la connexió ferroviària a Barajas i va ignorar la del Prat), la Generalitat feia el mateix. I si l’Estat diu que la cosa anirà millor a partir d’ara, el Govern català comparteix aquest optimisme. El cas de la L-9 del metro potser és el més sagnant. El desembre del 2009 s’inaugurava el primer tram, i s’espera que la part central, la que de fet dóna sentit a la línia perquè resol la manca de subterrani de riu a riu a la zona alta de Barcelona, estigui acabada el 2029 (26 anys després que les obres comencessin a Badalona) després de 10 anys amb les obres aturades i les tuneladores hivernant. Acabar el projecte costarà, segons els últims càlculs del Govern, prop de 946 milions. El cost total de l’obra serà de 6.000 milions. No és una obra però sí que podem considerar-la una infraestructura d’Estat. La T-Mobilitat és un cúmul de despropòsits. El contracte amb quatre empreses privades es va signar l’octubre del 2014 i la idea inicial és que tot estigués a punt el 2016. L’última previsió del Govern, però, és que el títol de transport que cobrarà per quilòmetres i no per corones estigui 100% desplegat a finals del 2024.