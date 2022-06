Reptes als quals s’enfronta el sector de l’ou

El sector de les gallines ponedores té reptes importants als quals fer front en els propers anys com l’anunciada desaparició de les gàbies, la revisió de les normes de comercialització, l’impacte de la influença aviària o les conseqüències de la guerra d’Ucraïna.

Recordeu que, per una banda, la Unió Europea està revisant les normes de comercialització de l’ou i avaluarà si es mantenen les dates de venda i de consum preferent (21 i 28 dies, respectivament) i els temps legalment establerts (16 setmanes) per poder vendre com a ous «de gallines camperes» els que es produeixin després de la tancada obligatòria de les aus per raons sanitàries.

La regulació de la Comissió Europea sobre la producció ecològica afecta també el mercat de l’ou. Després de l’ús de medicaments en aus ecològiques, és obligatori respectar un mínim de 48 hores de temps d’espera, que en la pràctica suposa retirar-los del mercat, cosa que encareix els costos i redueix la producció.

Un altre aspecte que preocupa el sector comercialitzador d’ous és l’estratègia De la granja a la taula, que preveu un increment de la producció ecològica, fins a arribar al 25% de la superfície agrícola, i reduir l’ús d’antibiòtics i fertilitzants.

Finalment es reclama l’estatus de productes sensibles per als ous i els ovoproductes i que als productors externs se’ls obligui a produir en les mateixes condicions per a una competència justa.