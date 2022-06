El passat 1 de març el Consell de Ministres va aprovar el bo jove de lloguer, que consisteix en 1,843 milions d’euros a repartir entre totes les comunitats autònomes per facilitar l’accés a habitatge als menors de 35 anys. A partir de dimecres a les 9 del matí es podrà començar a demanar aquesta ajuda, que serà de 250 euros mensuals durant dos anys. A Catalunya, permetrà ajudar a 10.000 persones i s’atorgaran per rigorós ordre de sol·licitud fins a esgotar els fons. Per evitar el col·lapse informàtic, la Generalitat ha reforçat el servei. El tràmit finalitza divendres 17 de juny a les 5 de la tarda a través d’una pàgina web habilitada per part de la Generalitat. Per altra banda, les peticions es resoldran per ordre de presentació fins a exhaurir el pressupost.

Hi ha diferents requisits que s’han de tenir en compte a l’hora de demanar el Bo Lloguer Jove a Girona. El primer, tenir entre 18 i 35 anys en el moment de demanar l’ajuda. També s’ha de tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari i residir a Espanya de forma regular, a part de disposar d’una font d’ingressos que no superi els 24.318 euros anuals. Per demanar l’ajuda no s’han de pagar més de 650 euros mensuals de lloguer o, en el cas d’arrendar una habitació, no se n’han de pagar més de 350. A més, s’ha d’estar empadronat a l’habitatge o habitació arrendada, no deure cap mensualitat de lloguer ni rebre cap altre més ajuda pel lloguer -tot i que és compatible amb l’ingrés mínim vital.

Pel que fa a les altres demarcacions del territori català hi ha diferents màxims. A Lleida i Tarragona el màxim és 600 euros, 300 en el cas de tenir arrendada una habitació, mentre que a l’àmbit metropolità de Barcelona el màxim arriba als 900 -450 per habitació-. A la resta de la demarcació de Barcelona, els màxims són com els de Girona.